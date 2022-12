Terugkeer bij Feyenoord lijkt geen optie: ‘Ik heb van niemand iets gehoord’

Paul Bosvelt ziet zichzelf op korte termijn niet terugkeren bij Feyenoord. De huidige technisch manager van Go Ahead Eagles weet dat de Rotterdamse club iemand zoekt voor de rol van technisch eindverantwoordelijke in De Kuip, maar de voormalig middenvelder ziet zichzelf niet als kandidaat. Bosvelt verlengde zijn contract in De Adelaarshorst onlangs tot medio 2025.

Bosvelt geeft een duidelijk antwoord als hij door Voetbal International wordt geconfronteerd met de vacante technische positie bij Feyenoord. "Ik ben niet van het netwerken. Nooit gedaan ook. Ik heb van niemand iets gehoord en dus zal het ook wel niet aan de orde zijn." De inmiddels 52-jarige bestuurder droeg tussen 1997 en 2003 het shirt van Feyenoord en is jaren later nog steeds heel erg populair bij de aanhang.

Voor Bosvelt is er voorlopig genoeg werk te verzetten bij Go Ahead. "Mensen verbinden ambitie vaak met groter. En groter is dan ook meteen beter. Mijn ambitie is om uiteindelijk hier stappen te maken met deze club. We zijn echt iets moois aan het bouwen. En geloof me: ook dat is heel wat waard", aldus de technisch manager van the Eagles, dat na een moeizame start is opgeklommen naar de elfde plaats in de Eredivisie.

Feyenoord gaat niet meer op zoek naar een nieuwe technisch directeur, zo liet algemeen directeur Dennis te Kloese onlangs weten in een uitgebreid interview met RTV Rijnmond. Na het vertrek van Frank Arnesen liet de Stadionclub al doorschemeren te denken aan een aanpassing van de organisatiestructuur. Te Kloese bevestigde dat Feyenoord dit besluit definitief heeft genomen. Verder benadrukte hij dat er deze transferwindow weinig gaat gebeuren in De Kuip.

Te Kloese onthulde waarom Feyenoord nog niet veel actie heeft ondernomen sinds het vertrek van Arnesen. “Er komt geen nieuwe technisch directeur, we hebben gekozen om voortaan met de functie van technisch manager te werken.” Wie die functie gaat bekleden in Rotterdam-Zuid, is nog niet bekend. “Nu overhaast iemand aanstellen omdat er in januari een transferperiode aankomt, vind ik niet goed. We verwachten ook niet heel veel mutaties in de komende maand.”