Blufpoker van Internazionale dreigt de club zeventig miljoen euro te kosten

Zondag, 25 december 2022 om 21:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:12

Het is nog maar zeer de vraag of Milan Skriniar zijn contract bij Internazionale gaat verlengen. De Slowaak heeft bij i Nerazzurri een contract tot medio 2023 en heeft die verbintenis nog altijd niet verlengd. Inter sloeg afgelopen zomer nog een bod van zeventig miljoen euro van Paris Saint-Germain op de Slowaakse mandekker af, in de hoop dat hij zou verlengen bij de Milanezen. Nu dat nog niet is gebeurd worden de geluiden over een vertrek sterker.

Vanaf 1 januari, de dag waarop de winterse transfermarkt officieel opent, mag Skriniar namelijk praten met andere clubs. De kans dat geïnteresseerde partijen zich zullen melden voor de 27-jarige verdediger, is groot. Skriniar is al jaren een vaste kracht achterin bij Inter en is vrijwel altijd basisspeler onder trainer Simone Inzaghi. In de driemansdefensie die de Italiaanse oefenmeester hanteert staat Skriniar vaak naast Stefan de Vrij geposteerd, terwijl ook Alessandro Bastoni, Danilo D'Ambrosio en Federico Dimarco regelmatig in het centrum staan.

Skriniar kan echter worden gezien als de meest waardevolle centrale verdediger, waardoor Inter met het gokken op de contractverlenging van Skriniar mogelijk zijn hand overspeeld heeft. Zo zouden in Engeland alleen al Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Newcastle United en Tottenham Hotspur hopen op de handtekening van de stopper. The Spurs zouden een streepje voor op de concurrentie kunnen hebben, aangezien Antonio Conte daar de scepter zwaait. De Italiaanse manager stond tussen 2019 en 2021 aan het roer bij Inter en won, met Skriniar als vaste waarde, de Serie A in 2021. Ook Paris Saint-Germain zou Skriniar nog niet vergeten zijn.

Vanwege het aflopende contract van de mandekker zal hij vermoedelijk voor een beduidend lager bedrag dan zeventig miljoen euro op te halen zijn, als Inter niet verder wil gokken op een contractverlenging en wat aan zijn sterverdediger wil verdienen. Skriniar brak in eigen land door bij MSK Zilina, dat hem in de winterse transferperiode van het seizoen 2016/17 voor 5,2 miljoen euro verkocht aan Sampdoria. De club uit Genua kon slechts een half jaar genieten van het grote verdedigende talent, daar Inter de zomer daarop een bod van 34 miljoen euro deed op Skriniar. Daarmee werd hij op dat moment de duurste uitgaande transfer van Samp ooit. Een seizoen later zou dat record verbroken worden door Patrik Schick. De Tsjech liet de Italiaanse havenstad achter zich, nadat een bod van 42 miljoen euro van AS Roma geaccepteerd werd.