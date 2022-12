Gehavend Tottenham heropent competitie mogelijk zonder élf WK-gangers

Zondag, 25 december 2022 om 20:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:16

De kans is groot dat Tottenham Hotspur met een zwaar gehavend elftal de Premier League hervat. Op Boxing Day speelt de ploeg van Antonio Conte een uitwedstrijd tegen Brentford en zal dat naar alle waarschijnlijkheid doen zónder de WK-gangers, zo vertelt de manager van the Spurs daags voor de seizoenshervatting. In totaal kwamen er elf contractspelers van Tottenham in actie in Qatar.

Conte is in het algemeen ontevreden over de fysieke staat waarin de spelers verkeren die op het WK actief waren. “Voor de spelers die in Qatar aanwezig waren is het een zware periode. Ze hebben al die tijd doorgevoetbald en de meesten zijn pas een week of maximaal tien dagen thuis. Voor de jongens die hier zijn gebleven is het als een frisse start: zij hebben een soort seizoensvoorbereiding gehad van vier weken.”

?? “We have to pay great attention” Antonio Conte addressed the media ahead of our Boxing Day trip to Brentford ?? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 23, 2022

“We zijn wel erg blij dat het clubvoetbal terug is”, vervolgt Conte. “Het is niet makkelijk na het WK en het is vreemd dat er binnen acht dagen na de finale alweer een wedstrijd op het programma staat, maar goed. Hoewel het geweldig is om tijdens de kerstperiode te mogen spelen, is het duidelijk dat niet iedereen in optimale conditie verkeert”, aldus de oefenmeester, die leek te hinten op een startopstelling met ‘frisse spelers’.

In totaal waren er elf spelers van Tottenham actief in Qatar. Ben Davies (Wales), Rodrigo Bentancur (Uruguay) en Pierre-Emile Höjbjerg (Denemarken) werden uitgeschakeld in de groepsfase van het mondiale eindtoernooi. Heung-min Son (Zuid-Korea) strandde in de achtste finale, net als Pape Matar Sarr (Senegal). Laatstgenoemde kwam dit Premier League-seizoen overigens nog niet in actie. De geblesseerde Richarlison (Brazilië) haalden de kwartfinale, terwijl Ivan Perisic (Kroatië), Harry Kane en Eric Dier (Engeland) het tot de halve eindstrijd schopten. De finale werd gewonnen door Cristian Romero (Argentinië); Hugo Lloris stond op doel bij verliezend finalist Frankrijk.