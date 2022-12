Bijna vergeten Van Ginkel toont zich ‘eindelijk weer voetballer’ bij PSV

Zondag, 25 december 2022 om 19:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:55

Marco van Ginkel moet nog niet worden afgeschreven, zo meldt het Eindhovens Dagblad zondag op basis van het tiendaagse trainingskamp van PSV in Marbella. De inmiddels dertigjarige middenvelder maakte in Spanje een goede indruk en lijkt dus nog steeds een serieuze optie te zijn voor trainer Ruud van Nistelrooij. Van Ginkel kwam in de eerste seizoenshelft overigens heel weinig aan spelen toe.

Clubwatcher Rik Elfrink zag Van Ginkel tijdens de trainingsstage meedoen tijdens een trainingspartij van de PSV-selectie en kwam tot de volgende conclusie. "Wie dacht dat zijn rol helemaal is uitgespeeld, gaat bij het zien van zijn functie in het team toch weer twijfelen", erkent de PSV-watcher na het bestuderen van de blessuregevoelige routinier. "Van Ginkel is ook een leider als hij niet of weinig speelt en dat dwingt hij af door altijd terug te vallen op het eerder benoemde basispakket, dat Van Nistelrooij bij spelers verlangt."

Van Ginkel wordt tijdens het Spaanse trainingskamp 'eindelijk weer voetballer', zo concludeert Elfrink. "Na maanden waarin hij amper speelde. Hoopgevende signalen voor hem, al blijft het de vraag of hij zijn oude niveau (van voor 2019) nog aan kan tikken", houdt de PSV-kenner een slag om de arm. "Die Marco van Ginkel is voor elke Eredivisieploeg een geweldige versterking. De huidige Van Ginkel is niet consequent op dat niveau actief."

Voor Van Ginkel was er dit seizoen alleen speeltijd in de kwalificatiecyclus van de Champions League. Mede door blessureleed kwam hij nog niet in actie in de Eredivisie, Europa League en TOTO KNVB Beker. Van Ginkel, die over verschillende periodes tot 117 duels voor PSV kwam, ligt in het Philips Stadion vast tot medio 2023.