Fransen starten petitie om WK-finale over te spelen; Argentinië reageert

Zondag, 25 december 2022 om 19:27 • Mart van Mourik

Franse fans zijn een petitie gestart om de WK-finale over te spelen. In de roep om handtekeningen wordt gesproken over een ‘omgekochte scheidsrechter’, die onder meer een vermeende overtreding op Kylian Mbappé voorafgaand aan het tweede Argentijnse doelpunt niet veroordeelde. Terwijl de Franse petitie inmiddels bijna 230.000 keer getekend is, zijn Argentijnse fans een tegenhanger gestart: ‘France stop crying!’ Laatstgenoemde oproep werd tot dusver bijna 700.000 keer getekend.

Na de verloren WK-finale was er in Frankrijk onvrede over de wijze waarop arbiter Szymon Marciniak het duel leidde. Volgens fans van les Bleus kreeg Ángel Di María in het eerste bedrijf een ‘goedkope’ strafschop toegekend, werd er een overtreding begaan op Mbappé voorafgaand aan tweede Argentijnse doelpunt en had de derde treffer van la Albiceleste niet mogen tellen vanwege het te vroeg in komen lopen van wisselspelers. Enkele dagen na de WK-finale werd om die redenen een petitie gestart waarin gevraagd wordt om een herhaling van de eindstrijd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De petitie uit Frankrijk

In Argentinië wordt er tegelijkertijd hard gelachen om de bizarre aanvraag vanuit Frankrijk. Aanhangers van de wereldkampioen hebben zodoende besloten om met een alternatieve petitie te komen. “Sinds we de WK-finale hebben gewonnen zijn de Fransen niet gestopt met huilen en klagen. Zij accepteren niet dat Argentinië wereldkampioen is. Deze petitie is voor de Fransen, zodat ze stoppen met huilen, accepteren dat Messi de beste in de geschiedenis van het voetbal is en dat Mbappé zijn zoon is”, zo luidt de beschrijving van de Argentijnse petitie, die gestart werd door gebruiker Valentín Gómez en inmiddels 700.000 keer getekend is.

Marciniak veegde de kritiek uit Frankrijk afgelopen vrijdag nog van tafel. In de 108ste minuut schoot Lionel Messi ‘zijn’ Argentinië weer op voorsprong, maar die treffer had volgens verschillende media niet mogen tellen. Op het moment dat de zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar op doel schoot, stonden er namelijk meerdere Argentijnse wisselspelers in het veld. Volgens de regels van de IFAB, de internationale spelregelcommissie, had het doelpunt daardoor moeten worden afgekeurd. Marciniak had daar geen boodschap aan.

De Argentijnse petitie

De arbiter, die tijdens een persconferentie in Polen terugblikte op de finale, gaf namelijk aan dat de Franse wisselspelers exact hetzelfde deden voordat Mbappé de 3-3 maakte vanaf elf meter. Ook bij de grote kans van Randal Kolo Muani, die in de laatste minuut van de verlenging op de voet van Emiliano Martínez stuitte, renden er wisselspelers van Frankrijk de zijlijn over. Tijdens het persmoment liet de Poolse leidsman opvallend genoeg foto’s van de twee bovenstaande momenten zien op zijn telefoon.