Dubbelslag Gomis brengt Galatasaray weer aan kop in Turkse Süper Lig

Zondag, 25 december 2022 om 19:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:14

Galatasaray heeft zondag de koppositie in de Turkse Süper Lig heroverd. De ploeg van trainer Okan Buruk domineerde tegen Istanbulsport vooral voor rust. Twee treffers van Bafétimbi Gomis bleken na een late aansluitingstreffer van de bezoekers genoeg voor de zege: 2-1. Door de overwinning komt Galatasaray op dertig punten uit veertien duels, één meer dan eerste achtervolger Fenerbahçe.

Bij Galatasaray moest Patrick van Aanholt genoegen nemen met een reserverol. De linksback werd door Buruk net als onder meer Juan Mata op de bank geposteerd. Cim Bom was in het eerste bedrijf tegen laagvlieger Istanbulspor heer en meester. Zo was Gomis op aangeven van Demeaco Duhaney al dicht bij de openingstreffer, al trof de spits toen nog de paal. Uit de daaropvolgende hoekschop was het alsnog raak voor Gomis, die alert reageerde door overtuigend binnen te knikken: 1-0.

?? 15' Gomis Galatasaray 1-0 Istanbulspor Anlik goller ve canli yayinlar için: @goalforza_ pic.twitter.com/hkhhqGxTKH — Anlik Goller (@anlikgoller_17) December 25, 2022

Gomis kreeg met een half uur op de klok de uitgelezen kans om de marge te verdubbelen, maar kwam voor een leeg doel enkele centimeters tekort door de bal op de lat te koppen. De Fransman liet luttele minuten later na om de marge alsnog te verdubbelen. Hij had de hoek voor het uitkiezen, maar schoot recht op de voeten van doelman David Jensen. Uiteindelijk werd Gomis voor rust alsnog de gevierde man. Ex-AZ’er Fredrik Midtsjø bracht een hoekschop opnieuw voor de goal, waarna de spits simpel kon binnenkoppen: 2-0.

?? 37' Gomis Galatasaray 2-0 Istanbulspor Anlik goller ve canli yayinlar için: @goalforza_ pic.twitter.com/dSiEzjrHIn — Anlik Goller (@anlikgoller_17) December 25, 2022

Mertens dacht het duel in het tweede bedrijf in het slot te gooien, toen hij de 3-0 tegen de touwen schoot. De aanvaller nam de bal eerder in de aanval echter mee met zijn arm, waardoor er een streep door zijn treffer ging. Scheidsrechter Abdulkadir Bitigen bestrafte hem tevens met een gele kaart. De gemiste kansen voor rust leken Galatasaray nog bijna op te breken. Met Van Aanholt en Mata als invallers binnen de lijnen bij de thuisploeg werd de spanning door Istanbulspor een kwartier voor tijd teruggebracht. Mehmet Yesil kopte een vrije trap Valon Ethemi binnen, echter bleek de aansluitingstreffer niet voldoende om ook daadwerkelijk een punt uit het vuur te slepen: 2-1.