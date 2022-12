Man City vertrouwt op komst van zomerse topaanwinst

Juventus is geïnteresseerd in de diensten van Youri Tielemans. De middenvelder van Leicester City beschikt over een aflopend contract en moet in Turijn Adrien Rabiot, die eveneens over een aflopende verbintenis beschikt, opvolgen. (Calciomercatoweb)