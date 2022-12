Benzema verbreekt op vijf spelers na ‘sociaal contact’ met volledig Frans elftal

Zondag, 25 december 2022 om 17:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:57

Karim Benzema heeft een grote schoonmaak gehouden op zijn Instagram-account. De 35-jarige spits maakte daags na de WK-finale bekend te stoppen als international van Frankrijk en vertrok door de achterdeur van de nationale ploeg. In de laatste dagen van zijn interlandcarrière kwamen er meerdere berichten naar buiten over vermeende frictie tussen Benzema en ploeggenoten. Met het ontvolgen van de meeste oud-collega’s lijkt de aanvaller van Real Madrid de geruchten over een moeizame verstandhouding te bevestigen.

De interlandloopbaan van de Ballon d’Or-winnaar ging net voor de start van het WK in Qatar als een nachtkaars uit. Benzema raakte geblesseerd aan zijn dijbeen en kon gedurende het hele mondiale eindtoernooi niet in actie komen. Hoewel er in de Franse media gesproken werd over een mogelijke, plotselinge terugkeer in finale van Argentinië, werd die nationale wens geen realiteit. Integendeel. Op de dag van de eindstrijd meldde L’Équipe dat er ‘iets gebroken’ was tussen Benzema en les Bleus, waardoor de spits een uitnodiging om de finale bij te wonen afsloeg.

Wat er precies is gebeurd tussen Benzema en de nationale ploeg, blijft onduidelijk. Volgens het Franse journaille was de goaltjesdief in ieder geval niet tevreden over de wijze waarop bondscoach Didier Deschamps omging met zijn blessure. De spits was zeer ontevreden over de medische staf bij het Franse team: hij zou van mening zijn dat zijn blessure werd veroorzaakt door de hoge intensiteit van trainen en vond dat er onverantwoord met hem is omgesprongen. Tenslotte zou Benzema ook zijn irritatie hebben geventileerd over het feit dat hij na zijn gedwongen vertrek ook geen contact meer had met mensen binnen de bond.

Mogelijk waren er meerdere onderliggende problemen met ploeggenoten, zo schreef onder meer Marca. Die vermoedens lijken binnen een week na de WK-finale al bevestigd te zijn, want Benzema heeft vrijwel alle oud-teamgenoten ontvolgd op Instagram. Alleen Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Raphaël Varane, Kylian Mbappé en Marcus Thuram staan nog tussen de personen die hij volgt.