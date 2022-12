Nog geen garantie voor Frenkie op ‘favoriete positie’: Xavi waagt laatste poging

Zondag, 25 december 2022 om 16:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:22

Alles lijkt erop te wijzen dat Sergio Busquets aan het eind seizoen vertrekt bij Barcelona. Het ligt in de lijn der verwachting dat Busquets in de zomer transfervrij overstapt naar Inter Miami FC, waar de Catalaan mogelijk herenigd wordt met Lionel Messi. Xavi wil er echter alles aan doen om de 34-jarige middenvelder alsnog op andere gedachten te brengen, zo meldt AS.

Volgens de Spaanse sportkrant houdt iedereen bij Barça al rekening met een vertrek van Busquets aan het eind van het seizoen. Zowel de selectie als de clubleiding zou zich er al bij hebben neergelegd dat een langer verblijf van de routinier in het Spotify Camp Nou niet langer tot de mogelijkheden behoort. Xavi zal in de komende dagen toch in gesprek gaan met Busquets om hem te overtuigen zijn aflopende verbintenis te verlengen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 42-jarige oefenmeester hoopt dat Busquets zijn contract met één seizoen verlengt. Mocht hij dit doen, heeft Xavi er ook vrede mee als zijn middenvelder vervolgens in januari 2024 alsnog transfervrij vertrekt. In dit scenario hoeft hij niet middenin het MLS-seizoen aan te sluiten bij Inter Miami. AS verwacht echter dat Busquets bij zijn beslissing zal blijven en Barcelona komende zomer verlaat voor Inter Miami. Bij Barcelona krijgt Busquets vooralsnog de voorkeur als controlerende middenvelder boven Frenkie de Jong, die door Xavi in een meer aanvallende rol wordt gebruikt. De Jong heeft er alleen nooit een geheim van gemaakt dat de nummer 6-positie zijn voorkeur geniet.

Busquets de enige overgebleven actieve icoon van Barcelona uit het gouden tijdperk van de club. De middenvelder brak in 2008 onder Pep Guardiola door in het eerste elftal en stond sindsdien onafgebroken in de basis. Busquets was nauwelijks geblesseerd en staat op liefst 696 officiële duels voor Barcelona. Scoren deed hij zelden (18 keer), een doelpunt aangeven iets vaker (42 assists). Alleen zijn voormalig ploeggenoten Xavi (767 duels) en Messi (778 wedstrijden) droegen het azulgrana vaker.