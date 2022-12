Scorende Weghorst redt Besiktas van blamage tijdens hervatting Süper Lig

Zondag, 25 december 2022 om 16:04 • Wessel Antes • Laatste update: 17:54

Wout Weghorst heeft Besiktas zondag gered van een blamage door vlak voor tijd de 1-1 binnen te knikken op bezoek bij Gaziantep. João Figueiredo leek in de 71ste minuut de matchwinner te worden namens de thuisploeg door de openingstreffer te maken, maar moest in de 86ste minuut toekijken hoe Weghorst een punt redde voor zijn club. Besiktas bezet na het gelijke spel de zevende plek op de Turkse ranglijst.

Voor Besiktas was het de eerste competitiewedstrijd sinds 5 november, toen met 2-1 werd verloren bij Galatasaray. Weghorst kreeg na zijn belangrijke rol als invaller tijdens het bekerduel met Sanliurfaspor (4-2 winst) ditmaal een basisplaats. Dele Alli moest na zijn gênante wissel (na 29 minuten) afgelopen woensdag juist vanaf de bank toekijken. Voormalig PSV’er Atiba Hutchinson, die net als Alli vroeg werd gewisseld tegen Sanliurfaspor, mocht wel vanaf het eerste fluitsignaal spelen.

GOL | Gaziantep FK 1-1 Besiktas ?? 86' Weghorst Canli yayin, anlik goller ve önemli pozisyonlar için takip:@GoalHubTR pic.twitter.com/cGrTbp16Ih — Süper Lig - Anlik Goller (@DkGoller7) December 25, 2022

De Zwarte Adelaars namen direct het initiatief in Gaziantep, wat werd gekenmerkt door veel balbezit. Het elftal van Senol Günes slaagde er in het eerste bedrijf echter niet in om een schot op doel te lanceren, waardoor de brilstand bij rust een feit was. Salih Uçan en Nathan Redmond mochten daarom na rust hun opwachting maken. Laatstgenoemde kwam afgelopen zomer over van Southampton maar weet tot dusver nauwelijks te overtuigen in Istanboel.

Ook na rust slaagde Besiktas er aanvallend maar nauwelijks in om een vuist te maken. Achterin liet de Turkse grootmacht wel steekjes vallen, waardoor de thuisploeg na zeventig minuten optimaal kon profiteren. Figueiredo wurmde zich langs de vallende Tayyip Sanuç, waarna hij de bal beheerst achter doelman Mert Günok wist te werken. Vlak voor tijd wist Weghorst nog een punt te redden voor Besiktas door van dichtbij alert binnen te knikken. Door zijn treffer staat de dertigjarige spits nu op zes treffers in de Süper Lig, terwijl hij ook al vier keer als aangever fungeerde.