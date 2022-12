Bas Nijhuis wenst Instagram-volgers op ludieke wijze een fijne kerst toe

Bas Nijhuis heeft zijn volgers met een foto op Instagram op ludieke wijze een fijne kerst toegewenst. De scheidsrechter houdt wel van wat humor en schuift regelmatig aan bij tv-programma’s om ervaringen of zijn mening te delen. Nijhuis, die samen met zijn familie kerst aan het vieren is, deelt zondagochtend een foto met zijn moeder.

De arbiter is net klaar met het kerstontbijt en zegt: “Mijn moeder kon niet iedereen die haar toezingt in het stadion persoonlijk een kerstkaart sturen, dus bij deze aan iedereen hele fijne kerstdagen toegewenst.” Nijhuis kan na een lange WK-break over ruim twee weken weer aan de bak, wanneer de Eredivisie hervat wordt.