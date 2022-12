Twee clubs willen Ruud Vormer verlossen van uitzichtloze situatie in Brugge

Zondag, 25 december 2022 om 14:50 • Wessel Antes

Ruud Vormer kan zijn carrière deze winter vervolgen bij zowel Zulte Waregem als KV Kortrijk, zo meldt Het Laatste Nieuws. De 34-jarige middenvelder uit Hoorn is bij Club Brugge op een compleet zijspoor beland en loopt eind juni uit zijn contract. Eerder wees Vormer een aanbod van FC Groningen af volgens Voetbal International.

De Belgische laagvliegers willen Vormer nu verlossen uit zijn uitzichtloze situatie bij Club. Vanwege zijn gezin zou de routinier graag in België blijven voetballen, waardoor de nummers zestien en zeventien van de Pro League ondanks de ranglijst toch een realistische optie lijken. Vormer zou er ook voor kunnen kiezen om zijn contract bij Club gewoon uit te dienen, al lijkt hij dan absoluut geen zicht op speeltijd te hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In Brugge begeeft Vormer zich namelijk in een benarde situatie. De controleur kreeg eind juli te horen dat hij transfervrij mocht vertrekken en behoorde daarop nog slechts tweemaal tot de wedstrijdselectie van Club. Vormer komt al sinds augustus niet meer in de plannen van trainer Carl Hoefkens voor, terwijl hij in de jaren daarvoor steevast basisspeler en zelfs aanvoerder was van de regerend landskampioen.

Sinds dit seizoen is de liefde tussen Brugge en Vormer helemaal over. Eind november bereikte het hoofdstuk een nieuw dieptepunt, toen de middenvelder zich zelfs niet hoefde te melden voor een nietszeggend oefenpotje. Vormer kluste tijdens het WK wat bij als analist op de Belgische televisie. Ook schrijft hij columns voor Het Nieuwsblad. Een terugkeer in de Eredivisie zag de spelverdeler nog niet zitten. In Nederland speelde Vormer eerder voor AZ, Roda JC en Feyenoord.