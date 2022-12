Ten Hag wil ‘man van 130 miljoen euro’ uitkomst bieden en naar United halen

Zondag, 25 december 2022 om 14:45 • Noel Korteweg

Manchester United wil João Félix overnemen van Atlético Madrid, zo meldt AS. De 23-jarige Portugees heeft geen goede relatie met trainer Diego Simeone en wil daarom zo snel mogelijk vertrekken bij Los Rojiblancos. De Spanjaarden willen echter nog niet definitief afscheid nemen van Félix, waardoor de club de zinnen heeft gezet op een huurdeal. Ook Arsenal zou in de markt zijn voor de aanvaller, voor wie Atlético drie jaar geleden ruim 130 miljoen euro betaalde aan Benfica.

Félix maakte zijn wens om te vertrekken al voor het WK kenbaar bij de Spaanse clubleiding. Ángel Gil Marín, de algemeen directeur van Atlético, gaf begin december nog aan dat hij hoopte dat de Portugees zou blijven. “Het binnenhalen van Félix was de grootste gok die de club ooit gemaakt heeft. Ik vind hem een wereldspeler, maar door zijn relatie met de trainer, zijn speeltijd, zijn motivatie... Het zou logisch zijn om naar een optie om te vertrekken te kijken als die zich voordoet. Ik zou het liever anders zien, maar hij wil weg.”

De laatste basisplaats van Félix in LaLiga dateert van 18 september in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid (1-2). Erik ten Hag hoopt daarom te profiteren van de situatie en de aanvaller naar Old Trafford te halen. Atlético verlangt naar verluidt minimaal honderd miljoen euro voor de 28-voudig international, maar dat kunnen maar weinig clubs betalen. Daarom wordt er ingezet op een huurperiode, waarbij geïnteresseerde ploegen het volledige salaris van Félix moeten overnemen en een som moeten betalen van negen miljoen euro.

United kan een nieuwe spits goed gebruiken. Na het transfervrije vertrek van Cristiano Ronaldo heeft Ten Hag alleen nog de blessuregevoelige Anthony Martial en Marcus Rashford achter de hand, waarbij laatstgenoemde naar eigen zeggen het liefst op de linkerflank van de aanval speelt. Arsenal wordt naast the Red Devils ook genoemd als potentiële nieuwe werkgever van Félix. Mikel Arteta kan bij Arsenal op zijn beurt voorlopig alleen een beroep doen op Eddie Nketiah, nadat Gabriel Jesus zwaar geblesseerd raakte op het WK.