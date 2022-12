Unibet: een odd van 7.00 (!) voor de openingsgoal van Bukayo Saka!

Maandag, 26 december 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal

Boxing Day betekent maar een ding: volop wedstrijden in de Premier League. Koploper Arsenal hervat de strijd om het kampioenschap in Engeland met een heuse Londense derby. Het wat tegenvallende West Ham United komt maandag namelijk op bezoek in het Emirates Stadium. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de thuiswedstrijd van the Gunners tegen de stadgenoot.

Arsenal sloot de periode voor het WK in Qatar af met een 0-2 overwinning op Wolverhampton Wanderers. Achtervolger Manchester City struikelde in dezelfde speelronde over Brentford (1-2), waardoor het verschil met de nummer twee is opgelopen tot vijf punten in het voordeel van de Londense club. Arsenal kan het gat ondertussen nog groter maken, want Manchester City komt woensdagavond in actie tegen Leeds United.

Voor West Ham verloopt het seizoen 2022/23 een stuk moeizamer. Het elftal van manager David Moyes won tot dusver pas vier keer en is terug te vinden op de zestiende plaats in de Premier League. Het wordt er na de lange WK-break niet gemakkelijker op, want the Hammers moeten gelijk op bezoek bij de lijstaanvoerder uit Noord-Londen. Arsenal wist de laatste zes thuiswedstrijden tegen West Ham overigens winnend af te sluiten.

Bij Arsenal is Bukayo Saka een van de smaakmakers dit seizoen. De vleugelaanvaller kwam tot nu toe tot vier treffers en zes assists in veertien optredens in de Premier League. Mede hierdoor gelooft men bij de Londenaren steeds meer in de landstitel. Saka was daarnaast een van de uitblinkers van Engeland op het WK. Met name in de kwartfinale (1-2 nederlaag) maakte de buitenspeler veel indruk, al was dat niet voldoende voor een plaats in de halve finale. Het thuisduel van Arsenal met West Ham begint maandagavond om 21.00 uur.

