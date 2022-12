‘Al-Nassr zoekt gezelschap voor Cristiano Ronaldo en komt uit bij Chelsea’

Zondag, 25 december 2022 om 13:53 • Wessel Antes • Laatste update: 13:55

Al-Nassr hoopt zich aankomende zomer ook te versterken met N'Golo Kanté, zo meldt het Franse Foot Mercato. De 31-jarige middenvelder loopt eind juni uit zijn contract bij Chelsea, waardoor de vermogende club uit Saudi-Arabië hem wil verleiden met een lucratief avontuur in het Midden-Oosten. Of de 53-voudig international van Frankrijk daar al op zit te wachten is nog maar de vraag.

Eerder bracht Foot Mercato namelijk het nieuws dat Kanté zelf het liefst in Londen blijft wonen. Chelsea baalt echter van de vele blessures waarmee de controleur kampt en is daardoor niet bereid hem hetzelfde salaris te blijven bieden. Arsenal en Tottenham Hotspur zouden Kanté graag willen overnemen, al is het Spaanse Barcelona volgens The Evening Standard ook zeer geïnteresseerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marca bracht afgelopen donderdag naar buiten dat Ronaldo op zeer korte termijn gaat tekenen bij Al-Nassr. De 37-jarige superster gaat in dat geval twee jaar spelen voor de Saudische topclub, om vervolgens tot 2030 ambassadeur te worden van het WK-bid van het land. Het halen van spelers als Ronaldo en Kanté kan belangrijk zijn voor het aanzien van het bid. Saudi-Arabië hoopt samen met Griekenland en Egypte de organisatie te vormen voor het WK van 2030.

Kanté speelt al sinds juli 2016 voor Chelsea, toen hij voor zo’n 36 miljoen euro werd overgenomen van Leicester City. Sindsdien speelde de kleine rechtspoot 262 wedstrijden voor de Londenaren, waarin hij goed was voor dertien doelpunten en vijftien assists. Met Chelsea won Kanté de landstitel (2017), de FA Cup (2018), de Europa League (2019), de Champions League (2021), de Europese Supercup (2022) en het WK voor clubteams (2022). Bij een vertrek nemen the Blues dus afscheid van een ware clublegende.