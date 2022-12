David Luiz verkleedt zich als kerstman en verrast kinderen in de buurt

Zondag, 25 december 2022 om 13:45 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:01

Social media vormen anno 2022 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

David Luiz heeft zich deze week van zijn beste kant laten zien. De 35-jarige Braziliaan trok vrijdag een kerstpak aan en bezocht de Flamengo Social Mangueira School in Flamengo. Daar speelde de ex-verdediger van onder meer Paris Saint-Germain, Chelsea en Arsenal een potje voetbal met de kinderen en gaf hij ze cadeaus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Luiz, die ruim anderhalf uur bleef, deelde ook knuffels en handtekeningen uit. Op Instagram deelt de Braziliaan beelden van de actie. “Ik hoop dat jullie kerst net zo speciaal en vreugdevol is als deze dag voor mij was. Bedankt aan iedereen voor de liefde. Fijne kerstdagen en een gezegend nieuwjaar voor jullie allemaal!” Het contract van de mandekker bij Flamengo loopt nog door tot eind volgend kalenderjaar.