Sarina Wiegman onthult afzender van bijzondere brief: ‘Maakte het extra mooi’

Zondag, 25 december 2022 om 13:21 • Wessel Antes • Laatste update: 13:23

Sarina Wiegman en de Engelse voetbalvrouwen kregen vlak na het winnen van het EK een brief van Queen Elizabeth, zo vertelt de 53-jarige Hagenaar in een uitgebreid interview met Voetbal International. Wiegman veroverde met the Lionesses de eerste prijs in de vrouwelijke voetbalgeschiedenis van Engeland en dat leverde een bijzonder brief van de Britse vorstin op.

Queen Elizabeth feliciteerde de speelsters en staf van de Engelse voetbalvrouwen met het behalen van de titel. De brief heeft veel indruk gemaakt op Wiegman. “Die woorden van haar maakten het extra mooi, ook omdat ze vlak erna overleed. Hoe groot zij was in dit land, hoe lang ze koningin was. Zij was echt zo'n voorbeeld voor die meiden. Heel indrukwekkend.” Op 8 september van dit jaar overleed Queen Elizabeth aan ouderdom.

Ook op straat krijgt Wiegman veel positieve reacties sinds het behalen van de Europese titel. “Ze zijn hier zo trots dat we kampioen zijn geworden. Mensen komen naar me toe om me te bedanken.” In Nederland is dat anders volgens de keuzevrouw. “Daar heerst er toch een sfeer van: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Hier ben ik zo erg op een voetstuk gezet dat ik er soms ongemakkelijk van word.”

Wiegman was in Nederland genomineerd voor de titel Sportcoach van het Jaar, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen shorttrackcoach Jeroen Otter. In Engeland werd ze door de BBC wel verkozen tot Sports Personality Coach of the Year. Wiegman maakte in augustus 2021 de overstap van de Oranje Leeuwinnen naar de Engelse voetbalvrouwen. Sinds ze de scepter zwaait zijn de Engelsen nog altijd ongeslagen. Wiegman was bij 26 interlands eindverantwoordelijke, waarvan er 22 werden gewonnen en vier gelijk werden gespeeld.