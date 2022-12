Arne Slot wijst naar negatieve ontwikkeling: ‘Niet in het belang van Feyenoord’

Zondag, 25 december 2022 om 12:45 • Wessel Antes • Laatste update: 13:01

Arne Slot baalt ervan dat transfertargets van Feyenoord vaak uitlekken via de media of fansites, zo zegt hij in een uitgebreid interview met RTV Rijnmond. De 44-jarige hoofdtrainer ziet regelmatig dat namen van gewenste spelers op het internet verschijnen voordat een transfer überhaupt dichtbij is. Slot denkt niet dat deze ontwikkeling goed is voor Feyenoord, aangezien andere clubs aangewakkerd kunnen worden.

Feyenoord zou zich deze winter idealiter met een centrale verdediger en een nummer 6 versterken. Voor eerstgenoemde positie lekte afgelopen week opnieuw de naam van Mees Hilgers uit, terwijl voor de rol van controleur al meerdere namen aan Feyenoord werden gelinkt. Slot merkt dat het lekken van namen vooral bij de Rotterdamse club een ding is. “Het stoort mij niet, het is echt iets van de voetballerij. Ik heb wel de indruk dat het bij Feyenoord net iets meer is.”

“Ik heb er niet zozeer last van, maar het is wel zo dat de club en supporters er last van hebben”, aldus Slot, die zijn gedachte beargumenteert. “Op deze manier komen er soms dingen naar buiten waardoor transfers niet doorgaan of andere clubs wakker worden. En dat is absoluut niet in het belang van Feyenoord en dus van de supporters.” Of Feyenoord door deze ontwikkeling daadwerkelijk al eens een target is misgelopen wordt niet duidelijk uit het gesprek.

Slot vindt het niet nodig om binnen de club op zoek te gaan naar de verantwoordelijken voor het lekken naar de media. “Ik maak me er al lang niet meer druk om, want ik zit al zo veel jaar in de voetballerij. Wat is de toegevoegde waarde van uitzoeken wie het lek is? Maar het helpt ons absoluut niet, nee.” Feyenoord is alweer enkele weken bezig met de voorbereiding op de hervatting van de Eredivisie. De koploper speelt op zondag 8 januari om 12.15 uur een uitwedstrijd bij FC Utrecht.