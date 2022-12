Zinédine Zidane kan na ruim vijfhonderd dagen weer aan de slag als trainer

Zondag, 25 december 2022 om 12:25 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:43

Zinédine Zidane wordt genoemd als potentiële kandidaat voor het bondscoachschap bij Brazilië, zo meldt L’Équipe. De vijftigjarige oefenmeester zit sinds zijn vertrek bij Real Madrid in de zomer van 2021 zonder werkgever en zou staan te popelen om weer aan de slag te gaan.

Tite, de ex-bondscoach die met Brazilië in de kwartfinale van het WK na penalty’s onderuit ging tegen Kroatië, leverde na het teleurstellend verlopen toernooi zijn contract in. A Seleção Brasileira wil zich met een grote naam als trainer gaan voorbereiden op de Copa América van 2024 en dat zou dus zomaar eens Zidane kunnen worden. Eerder werden ook al de namen van Carlo Ancelotti en José Mourinho genoemd.

Of Zidane openstaat voor een dienstverband bij Brazilië, is nog niet duidelijk. De Ballon d’Or-winnaar van 1998 heeft naar verluidt een voorkeur voor het nationale team van Frankrijk, al lijken les Bleus voorlopig door te gaan met Didier Deschamps. De bondscoach bereikte met de Fransen voor het tweede WK op rij de finale, maar zag Argentinië er uiteindelijk met de wereldtitel vandoor gaan.

Zizou kende een zeer succesvolle carrière als speler en ook als trainer heeft hij inmiddels de nodige prijzen gewonnen. De Fransman begon zijn trainersloopbaan in de jeugdopleiding van Real Madrid voordat hij in het seizoen 2013/14 als assistent van Ancelotti fungeerde. Tussen 2016 en 2018 won Zidane als hoofdtrainer van de Koninklijke drie Champions League-finales op rij. Na een sabbatical keerde hij in het voorjaar van 2019 terug bij Real, waar hij uiteindelijk nog twee jaar voor de groep zou staan.