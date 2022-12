Arnautovic legt uit hoe Pogba hem een transfer naar United door de neus boorde

Zondag, 25 december 2022 om 11:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:47

Marko Arnautovic had in 2016 naar Manchester United kunnen verkassen, zo beweert hij in gesprek met La Gazzetta dello Sport. Volgens de 33-jarige aanvaller kostte de komst van Paul Pogba the Red Devils destijds echter zoveel geld, dat er niet genoeg geld meer was om hem óók nog te halen. Toenmalig trainer José Mourinho zou namelijk wel degelijk geïnteresseerd zijn geweest.

Manchester United brak in augustus 2016 het wereldwijde transferrecord om Pogba naar de club te kunnen halen. De Engelse grootmacht legde liefst 105 miljoen euro op tafel voor de boomlange Fransman. Daardoor zag Arnautovic een jaar later een transfer door zijn neus geboord worden. Toen Mourinho namelijk vroeg naar wat hij moest kosten, bleek hij te duur in het licht van Pogba's transfer.

"Mourinho wilde me toen ik bij West Ham zat", vertelt de voormalig FC Twente-aanvaller. "Hij vroeg me: 'Hoeveel kost je?' En ik antwoordde: 'Dus je wil me nog steeds (doelende op de aanvaringen die Arnautovic met Mourinho had als speler van Internazionale, red.)?' Maar zijn club Manchester United had Paul Pogba gekocht en had dus niet genoeg geld om mij ook te halen." Arnautovic bleef nog tot 2019 bij West Ham, alvorens een lucratief avontuur bij Shanghai Port aan te gaan in China. Twee jaar later keerde hij weer terug in Europa, bij Bologna.

Ook afgelopen zomer leek een overstap van Arnautovic naar Old Trafford even aannemelijk. Manchester United zou een bod van negen miljoen euro hebben neergelegd bij Bologna, exclusief één à twee miljoen aan bonussen. Het bod werd echter direct naar de prullenbak verwezen. Arnautovic is een oude bekende van Erik ten Hag uit zijn periode bij Twente. De United-manager was toentertijd assistent van hoofdtrainer Steve McClaren.