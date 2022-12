Chelsea laat kosten voor gerenoveerde defensie oplopen tot 220 miljoen euro

Zondag, 25 december 2022 om 10:55 • Guy Habets

Chelsea gaat in januari de transfer van Benoît Badiashile afronden. Dat weet het doorgaans betrouwbare The Athletic te melden. De 21-jarige Fransman moet de linksbenige centrumverdediger worden die de gelederen van the Blues komt versterken, nadat de overstap van Josko Gvardiol niet rond kwam. Chelsea gaat naar verluidt zo'n 35 miljoen euro neertellen, terwijl het in de zomer al grof geld betaalde voor drie andere verdedigers.

Destijds werden Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana en Marc Cucurella voor een totaalbedrag van ongeveer 185 miljoen euro al naar Stamford Bridge gehaald om de defensie van Chelsea een boost te geven. Graham Potter, de manager van de Londense club, is echter nog niet helemaal tevreden en wil met de komst van een linksbenige centrale verdediger de renovatie van de verdediging definitief afronden. Gvardiol was de droomkandidaat, maar die is na het voor hem zeer succesvolle WK te duur geworden.

Chelsea heeft dan ook besloten om door te schakelen en gaat volgens The Athletic in januari de komst van Badiashile afronden. De Fransman, die twee interlands op zijn naam heeft staan, moet zo'n 35 miljoen kosten en daarmee komen de totale kosten voor de 'nieuwe' verdediging van Chelsea op 220 miljoen euro uit. Badiashile kreeg uiteindelijk de voorkeur boven Evan N'Dicka van Eintracht Frankfurt en Piero Hincapié van Bayer Leverkusen.

Tot dusver zetten de bespelers van Stamford Bridge nog geen topresultaten neer dit seizoen. Chelsea ging de WK-onderbreking in als de nummer acht van de Premier League en verloor al vijf wedstrijden in competitieverband. Dat was aanleiding voor de club om Thomas Tuchel de laan uit te sturen en Potter als zijn opvolger aan te stellen. In Europa gaat het wel naar behoren voor the Blues, die een Champions League-poule met AC Milan, Dinamo Zagreb en Red Bull Salzburg glansrijk wonnen. Dinsdag hervat Chelsea het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth.