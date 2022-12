Kökçü wijst groot voordeel voor Feyenoord aan ten opzichte van Ajax en PSV

Zondag, 25 december 2022 om 10:11 • Guy Habets

Orkun Kökçü denkt dat Feyenoord meer voordeel heeft bij de WK-onderbreking dan Ajax en PSV. De middenvelder van de Rotterdammers weet dat zijn club weinig spelers af hoefde te staan en door heeft kunnen trainen op automatismen, terwijl de concurrentie wel gedecimeerd werd. Feyenoord wil in de eerste wedstrijden na de winterstop meteen doorpakken.

De NOS ging op bezoek bij Feyenoord en vroeg Kökçü naar de voordelen van de onderbreking door het WK. Die zijn er volgens de Turks international wel. "Voor ons is het goed dat we fysiek meer hebben kunnen investeren, omdat we in de zomer pas laat bij elkaar konden komen. Voordeel is ook dat we automatismen erin hebben kunnen krijgen. Wij hadden immers niet veel spelers die actief waren op het WK. Voor ons is dat een voordeel en hopelijk betaalt zich dat meteen uit in goede resultaten."

De Stadionclub wil de koppositie die het voor de WK-pauze verdiende immers graag verdedigen. Feyenoord heeft een voorsprong van drie punten op Ajax, start het tweede deel van het seizoen met een uitwedstrijd bij FC Utrecht en neemt het ook al snel op tegen de aartsrivaal uit Amsterdam. "We hebben er een goed gevoel over", zegt Kökçü. "Het is nog te vroeg om te zeggen waar het toe kan leiden, want we hebben nog niet elke club gehad. Het is wel duidelijk dat we door willen gaan in 2023 zoals we in 2022 geëindigd zijn."

Het eerste deel van het seizoen leverde dus tevredenheid op bij Feyenoord, maar de club wil meer. Kökçü stipt de verbeterpunten voor de Rotterdammers moeiteloos aan. "Als we ons op bepaalde vlakken nog kunnen ontwikkelen, kunnen we er echt een mooi seizoen van maken. Ik vind dat we het afgelopen half jaar op aanvallend vlak meer hadden kunnen doen. We hadden vaak het overwicht in wedstrijden en waren de betere ploeg, maar dan kregen we te weinig kansen."