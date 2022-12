‘Cristiano Ronaldo biedt zich overal aan, maar niemand gelooft meer in hem’

Zondag, 25 december 2022 om 09:28 • Guy Habets • Laatste update: 10:24

Fabio Capello heeft niet met veel plezier naar het afgelopen WK gekeken. De Italiaanse coach, die in het verleden onder meer Real Madrid en AC Milan onder zijn hoede had, schrok van Cristiano Ronaldo en had ook geen goed woord over voor Emiliano Martínez. De keeper van Argentinië wordt door Capello een dwaas genoemd. Sofyan Amrabat kon wel op complimenten rekenen.

Ronaldo haalde met Portugal de kwartfinales, maar stond na de groepsfase zelf niet meer in de basis. Er deden geruchten de ronde over dat de aanvaller gedreigd zou hebben met het verlaten van de selectie als hij vaker gepasseerd zou worden en dat leidt tot een boze reactie van Capello. "Hij heeft de ellende over zichzelf afgeroepen", meldt de Italiaan aan Corriere della Sera. "Het is niet goed voor zijn loopbaan. Zijn voetbalkwaliteiten staan buiten kijf, maar hij is arrogant. Hij biedt zichzelf aan bij elke club, maar ze geloven niet meer in hem."

Wie ook niet op sympathie van Capello kan rekenen, is Martínez. De keeper van wereldkampioen Argentinië, die zijn geld verdient bij Aston Villa, vestigde tijdens en na het toernooi de aandacht diverse malen op zijn persoon en dat maakte dat Capello hem een 'dwaas' noemde. Positieve aandacht was er ook, voor Amrabat. "Zijn doorzettingsvermogen, werklust en aantal veroverde ballen doen me denken aan Gennaro Gattuso. Amrabat kan echter nog wat beter voetballen."

Tenslotte werd de ervaren Italiaan ook gevraagd naar de tactische keuzes van bondscoaches, waaronder ook Louis van Gaal. Het systeemdenken van sommige trainers bevalt Capello echter niet. "Ze zeggen heel veel over allemaal systemen, maar ik heb bij alle teams maar een systeem gezien: 9-1. Ze verdedigen als geheel en vallen met veel spelers aan. Het is onzinnig om te zeggen dat het iets anders was. Gelukkig wordt er niet meer zo veel op balbezit gespeeld. Dat is de dood van het voetbal, zo ongelofelijk saai. Het is juist moedig en leuk om vaak vooruit te spelen."