BILD adviseert Koeman: ‘Bijzonder dat hij bij jullie nooit in beeld is geweest’

Zondag, 25 december 2022 om 09:08 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:20

Tobias Altschäffl breekt een lans voor Jeffrey Gouweleeuw. De Duitse journalist volgt zijn club FC Augsburg namens BILD al jarenlang en kan alleen maar concluderen dat de 31-jarige mandekker 'van topniveau is'. "Ik vind het best bijzonder dat hij nooit in beeld is geweest voor jullie nationale team", betoogt Altschäffl tegenover Voetbal International.

Gouweleeuw vertrok in januari 2016 van AZ naar Augsburg en groeide vrijwel direct uit tot basisspeler in Beieren. Sinds het seizoen 2020/21 is hij bovendien aanvoerder van de Fuggerstädter. "Toen hij kwam wisten we niet zo goed wat we moesten verwachten, maar al snel bleek dat hij over veel kwaliteiten beschikte", vertelt Altschäffl over Gouweleeuw. "Hij is verdedigend uitstekend, sterk in de lucht en is daarnaast uitgegroeid tot echte leider. In Augsburg is Jeff simpelweg de baas, als je het mij vraagt eigenlijk té goed voor het niveau van de club."

De Heemskerker werd sinds zijn komst naar Duitsland veelvuldig geplaagd door blessureleed. Zo lag hij in het seizoen 2016/17 circa vier maanden uit de roulatie en hield een heupkwetsuur hem drie jaar later zo'n drie maanden zoet. Altschäffl vermoedt dat het de reden is waarom Gouweleeuw 'nog maar' bij Augsburg speelt. "Anders had hij die stap zonder twijfel gemaakt', zo klinkt het.

Altschäffl richt zich dan ook – alhoewel indirect – tot aanstaand Nederlands bondscoach Ronald Koeman. "Ik vind het best bijzonder dat Gouweleeuw nooit in beeld is geweest voor jullie nationale team. Misschien komt dat doordat hij voor Augsburg speelt, een relatief kleine club in Duitsland. Maar hij heeft alles, hij geldt in de Bundesliga als verdediger van topniveau." Gouweleeuw deed in 2018 al meermaals een open sollicitatie bij Koeman, die toen ook al bondscoach was. De stopper werd echter nooit opgeroepen, zelfs niet voor een voorselectie.