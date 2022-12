Yannick Carrasco is ‘bedrog’ zat en wil zo snel mogelijk weg bij Atlético Madrid

Yannick Carrasco is op weg naar de uitgang bij Atlético Madrid. De Belgische vleugelaanvaller vindt volgens Marca dat hij bedrogen wordt door de clubleiding van los Rojiblancos, omdat zijn contract nog altijd niet verlengd is. Dat was Carrasco wel beloofd. Nu dat niet nagekomen wordt, wil hij vertrekken.

Carrasco ligt nog vast tot medio 2024 bij Atlético Madrid, maar de Belg hoopte al een tijdje op gesprekken over een verlenging. Het clubbestuur meldde hem een paar maanden geleden dat hij zich geen zorgen hoefde te maken, schrijft Marca, omdat een opwaardering van zijn verbintenis eraan zat te komen. Nu dat nog steeds niet is gebeurd, is het klaar voor Carrasco. Hij wil per direct vertrekken en dat komt hard aan bij trainer Diego Simeone, die de aanvaller er graag bij houdt.

Dat liet de Argentijnse oefenmeester afgelopen zomer ook weten aan de clubleiding en dus besloten zij destijds om alle aanbiedingen op Carrasco resoluut van tafel te vegen. Nu is de situatie anders, aangezien de aanvaller zelf een vertrekwens heeft en Atlético daaraan mee wil werken. De 29-jarige Carrasco moet zo'n veertig miljoen euro kosten. Op Transfermarkt.com wordt zijn waarde ingeschat op zo'n dertig miljoen euro.

Dat Simeone gecharmeerd is van Carrasco, is niet te zien aan het aantal wedstrijden dat de Belg mag spelen. Dit seizoen stond hij pas in acht competitiewedstrijden, een bekerduel en drie Europese ontmoetingen aan de aftrap. Scoren lukte hem vier keer, waarvan twee doelpunten werden gemaakt in de bekerwedstrijd tegen Arenteiro van donderdagavond. Ini het verleden kwam Carrasco ook uit voor AS Monaco en het Chinese Dalian Yifang. Hij maakte ook onderdeel uit van de WK-selectie van de Rode Duivels.