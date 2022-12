Lewandowski kan lach niet onderdrukken bij vraag over Lionel Messi

Zondag, 25 december 2022 om 08:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:45

Robert Lewandowski zou dolgraag nog een keer samen willen spelen met Lionel Messi. Dat zegt de Poolse topschutter in gesprek met Mundo Deportivo. Lewandowski ziet de manier waarop Messi nu bij Paris Saint-Germain speelt als een 'droom' voor elke aanvalsleider, en denkt tevens dat de Argentijn vanwege de WK-winst de gedoodverfde favoriet is voor de volgende Ballon d'Or.

Toen Lewandowski afgelopen zomer bij Barcelona aankwam, was Messi al een seizoen weg uit Catalonië. RL9 ziet de kersvers wereldkampioen bij zijn nieuwe club in een andere rol dan in het Spotify Camp Nou. "We zien nu dat hij meer als een 'spelmaker' fungeert, met misschien minder goals en meer assists op zijn ploeggenoten, alhoewel hij nog steeds zijn goals maakt. Maar vergeleken met andere tijden is hij nu de speler waar iedere spits van droomt om naast zich te hebben. Maar dat is niet aan mij", concludeert de Pool met een grote glimlach.

Lewandowski, die afgelopen jaar als tweede eindigde achter Messi in de Ballon d'Or-verkiezing, denkt tevens dat de zevenvoudig winnaar inmiddels op poleposition ligt voor de editie van 2023. "Natuurlijk. Er is misschien één speler die voor dezelfde club speelt die kans maakt (waarmee Lewandowski vermoedelijk doelt op Kylian Mbappé, red.), maar er is maar één WK dat de doorslag geeft voor de winst dit seizoen. Leo is nu absoluut de grootste kanshebber, vanwege dat wat hij bereikt heeft. Hij kan er nu eindelijk van genieten."

Messi en Lewandowski speelden nog nooit voor hetzelfde team, maar stonden op het WK tegenover elkaar. Eerstgenoemde dirigeerde la Albiceleste in de groepsfase naar een 2-0 zege op Polen. Het lijkt er ook niet op dat Lewandowski's droom binnen afzienbare tijd waar zal worden gemaakt. In de wandelgangen werd er even gesproken over een mogelijke terugkeer van Messi naar Barcelona, maar internationale media weten inmiddels zeker dat hij zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain gaat verlengen.