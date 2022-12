Ten Hag stelt ultiem doel voor dit jaar: ‘Dat zou voelen als de landstitel’

Zaterdag, 24 december 2022 om 22:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:32

Erik ten Hag zet bij Manchester United alles op het binnenhalen van een ticket voor de Champions League. De manager beseft dat koplopers Arsenal en Manchester City inmiddels ver uit zicht geraakt zijn in de Premier League en wil in elk geval een plek in de top vier veiligstellen. "Als we dat halen, voelt dat als ons kampioenschap", zegt Ten Hag in een exclusief interview met Voetbal International. "Dat moet altijd het doel zijn."

De concurrentie in Engeland is moordend. Dit seizoen nestelde het zeer kapitaalkrachtige Newcastle United zich in de top van de ranglijst, momenteel op de derde plek. Daarachter volgt Tottenham Hotspur op één punt achterstand. Ten Hag vindt zich met Manchester United terug op de vijfde plaats, op drie punten achter the Spurs maar met een duel tegoed. Ook stelde Man United ruimschoots overwintering in de Europa League veilig, weliswaar als nummer twee achter groepswinnaar Real Sociedad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De tussenbalans geeft me wel een positief gevoel", zegt Ten Hag na zijn eerste half jaar in Manchester. "Ik denk dat we tevreden moeten zijn over waar we nu staan als Manchester United. Als je ziet welke hobbels we zijn tegengekomen, dan doen we het goed. Maar we moeten tegelijkertijd ook realistisch zijn. We zijn nog niet competitief aan Manchester City op dit moment. Die club zie ik op dit moment nog als een trapje te hoog. Net als Arsenal, dat een superseizoen draait."

Daarachter ziet Ten Hag kansen. "Voor Newcastle United en Tottenham Hotspur hoeven we niet onder te doen. Liverpool (nu vier punten achter Man United op plek zes, red.) verwacht ik helemaal terug en hen zie ik samen met City als de twee te kloppen ploegen in Engeland. Daaronder moeten wij strijden met Chelsea, Newcastle United en Tottenham om het ticket voor de Champions League, ook omdat Arsenal al zo’n eind weg is op de ranglijst (elf punten, red.)." Man United hervat zijn seizoen in de Premier League komende dinsdag met een thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest.