Man die Ziyech en Mazraoui wegjoeg: ‘Mijn trots is weg, ik vergeef dit niet’

Zaterdag, 24 december 2022 om 21:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:47

Vahid Halilhodzic houdt een uiterst bitter gevoel over aan het succes van Marokko op het WK 2022. De zeventigjarige Bosniër werd vlak voor het wereldkampioenschap ontslagen als bondscoach van de Leeuwen van de Atlas en moest toezien hoe Walid Regragui het land in Qatar naar de vierde plek leidde. "Mijn trots is afgenomen", aldus Halilhodzic tegenover het Kroatische Tportal.

Halilhodzic vindt dat hij het verdiend had om met Marokko naar het WK te gaan, nadat hij zijn elftal succesvol door de kwalificatie gidste. Onderweg raakte de bondscoach in conflict met diverse sterspelers: Hakim Ziyech (Chelsea), Noussair Mazraoui (Bayern München) en Amine Harit (Olympique Marseille) besloten niet meer voor Marokko uit te willen komen onder het bewind van de Bosniër.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fouzi Lekjaa, de voorzitter van de Marokkaanse bond, zette Halilhodzic in de zomer voor het blok: Ziyech moest hoe dan ook terugkomen bij het nationale elftal en mee naar het WK in Qatar. In augustus werd Halilhodzic ontslagen, waarna Ziyech direct terugkeerde. Mazraoui en Harit hadden zich eerder overigens zelf alweer beschikbaar gesteld. Laatstgenoemde moest het WK missen vanwege een blessure.

Tijdens het wereldkampioenschap hield Halilhodzic zich op de achtergrond, ook toen Marokko de troostfinale speelde tegen Kroatië (2-1 verlies). "Ik heb helemaal niets over Marokko gezegd", aldus Halilhodzic. "Journalisten uit Marokko en uit Kroatië hebben me gebeld, maar ik kon moeilijk iets zeggen. Wat ik ook zeg, het zal mijn verbitterdheid over het missen van dit toernooi niet kunnen goedmaken. Ik kan ze niet vergeten of vergeven. Het had ook het afscheid van mijn trainerscarrière moeten worden."