Zwak Fenerbahçe schiet niet op doel in topper en gooit koppositie te grabbel

Zaterdag, 24 december 2022 om 19:19 • Mart van Mourik

Trabzonspor heeft op kerstavond een cruciale overwinning geboekt. De ploeg van trainer Abdullah Avci was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Fenerbahçe. Na een klein uur spelen werd Miguel Crespo met rood van het veld gestuurd en kon de thuisploeg maximaal profiteren van de overtalsituatie. Maxi Gómez en Mahmoud Trezeguet verzorgden de doelpuntenproductie. Door de nederlaag kan Fenerbahçe (29 punten) de koppositie kwijtraken aan Galatasaray (27), dat zondag aantreedt tegen Istanbulspor. Trabzonspor (26) bezet voorlopig de vierde plek van de Süper Lig.

Coach Avci koos er ditmaal voor om geen basisplek in te ruimen voor Naci Ünüvar. De Ajax-huurling was afgelopen woensdag nog belangrijk voor zijn ploeg, daar hij tweemaal trefzeker was in het gewonnen bekerduel met Samsunspor. Stefano Denswil kon vanwege blessureleed niet in actie komen. Bij Fenerbahçe kon Ferdi Kadioglu rekenen op het vertrouwen van trainer Jorge Jesus.

De bezoekers kregen in de dertiende minuut direct een goede kans op de openingstreffer.

Joshua King werd aan de linkerkant van het veld aangespeeld en snelde ter hoogte van het zestienmetergebied naar binnen. De buitenspeler haalde hard uit met rechts, maar zijn poging spatte uiteen op de lat. Trabzonspor kwam er voor het rustsignaal enkele keren gevaarlijk uit, al leverden de twee doelpogingen geen doelpunt op. In het tweede bedrijf werd de wedstrijd opengebroken. Crespo, die op slag van het rustsignaal al een gele kaart kreeg van arbiter Halil Umut Meler, ging in de 57ste minuut opnieuw de fout in. De middenvelder ging in een duel rond de middencirkel te hard door op de voet van Abdülkadir Ömür, waardoor Crespo zijn tweede gele kaart kreeg.

Trabzonspor profiteerde maximaal van het numerieke overwicht en kwam na een uur spelen op 1-0. Anastasios Bakasetas had een volmaakte dieptepass in huis op Maxi Gómez, die recht op doelman Altay Bayindir afstormde en op koelbloedige wijze afrondde: 1-0. In het restant van de wedstrijd gingen beide teams nog op zoek naar een treffer, die uiteindelijk werd gevonden door Trezeguet. De vleugelspits schoot na een pass van Djaniny op overtuigende wijze de 2-0 binnen.