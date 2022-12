‘Toptransfer in de maak: record van duurste Britse speler ooit gaat eraan’

Zaterdag, 24 december 2022 om 19:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:02

Declan Rice gaat zijn contract bij West Ham United niet meer verlengen, zo meldt The Athletic. De 23-jarige middenvelder mag in januari onder geen beding vertrekken, maar maakt zich op voor een absolute toptransfer in de zomer. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan: West Ham wil van Rice de duurste Britse voetballer aller tijden maken.

Rice heeft een contract tot medio 2024, dat door West Ham eenzijdig met een extra jaar kan worden verlengd. The Hammers doen er alles aan om de controlerende middenvelder, een kind van de club, te behouden. Rice heeft intern echter zijn verlangen uitgesproken om structureel mee te doen om de grote prijzen, waaronder de Champions League. De 39-voudig Engels international wees drie aanbiedingen om zijn verbintenis te verlengen van de hand. Hij had met afstand de best betaalde speler van West Ham ooit kunnen worden.

In plaats daarvan zullen de komende vijf maanden in het teken staan van zijn final chapter in het oosten van Londen, schrijft het gerenommeerde sportmedium. Rice zou actief kunnen blijven in zijn geboortestad, want Chelsea heeft al lange tijd nadrukkelijke interesse. Ook Manchester City en Manchester United zouden de controleur dolgraag willen inlijven. Rice, die in 2017 debuteerde bij West Ham, speelde in de jeugd van Chelsea, dat daardoor een klein streepje voor zou hebben.

West Ham weet dat structurele deelname aan de Champions League gezien de moordende concurrentie in de Premier League onrealistisch is en is bereid om zijn jeugdproduct in de zomer te verkopen. Daar zal wel het juiste bedrag tegenover moeten staan. West Ham denkt als vermeld aan een Brits transferrecord, dat nu in handen is van Jack Grealish. Manchester City maakte afgelopen zomer omgerekend 117 miljoen euro over aan Aston Villa voor de 27-jarige Engelsman.