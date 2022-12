James Maddison kookt van woede na horrortackle op Leicester-talent (17)

James Maddison is woedend over een horrortackle op Leicester City-talent Will Alves. De zeventienjarige aanvallende middenvelder liep een zware blessure op na een harde charge in het FA Youth Cup-duel met Wolverhampton Wanderers. Zowel ploeggenoot Maddison als manager Brendan Rodgers spreekt zich vol afschuw uit over de overtreding op het jonge talent.

Alves liep een zware knieblessure op na een grove overtreding van Caden Voice. De 23-jarige verdediger van Wolves werd van het veld gestuurd met een directe rode kaart. Alves heeft zijn voorste kruisband afgescheurd en is daardoor voor de rest van het seizoen uit de roulatie. Afgelopen dinsdag maakte hij voor de tweede keer in zijn carrière zijn opwachting in de hoofdmacht van Leicester tijdens het gewonnen League Cup-duel met MK Dons (0-3).

Zijn ploeggenoot Maddison kan zijn woede over de tackle op Alves maar moeilijk verkroppen. “Ik wist niet zeker of ik hier publiekelijk op moest reageren, maar ik vind dat er echt naar gekeken moet worden”, schrijft de middenvelder op Twitter. “Deze tackle is op geen enkele manier acceptabel. Ik leef mee met de jonge Will, hij is een briljante jongen met een mooie toekomst die nu moet herstellen van deze verschrikkelijke charge.”

Wasn’t sure whether to comment on this publicly but feel like it really needs to be looked at. This tackle is not acceptable in any way. I’m devastated for young Will. A brilliant kid with a bright future now having to recover from this horrific challenge?? https://t.co/zWpVcrWWsb — James Maddison (@Madders10) December 24, 2022

Manager Rodgers sprak eerder ook al schande over de vreselijke tackle. “We zijn een van onze jonge talenten kwijt”, zei de 49-jarige oefenmeester op een persconferentie. “Hij wilde deze jeugdwedstrijd spelen. Ze zijn door in de beker, maar hij moest eraf na een van de ergste charges die ik ooit heb gezien op het voetbalveld.” Alves zelf reageerde met groot verdriet op het nieuws dat hij maandenlang aan de kant staat met een knieblessure. "Een week vol ups en downs, verschrikkelijk om aan te kondigen dat ik mijn voorste kruisband gescheurd heb”, schreef hij op Twitter. “Ik zal alles geven om terug op het veld te komen om te doen waar ik het meest van houd. Ik kom sterker terug."