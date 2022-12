Ten Hag is klaar met feesten van Lisandro Martínez en deelt waarschuwing uit

Zaterdag, 24 december 2022 om 17:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:14

Manager Erik ten Hag heeft een waarschuwing uitgedeeld aan Lisandro Martínez. De verdediger van Manchester United vierde de afgelopen dagen in volle glorie de wereldtitel in Argentinië, maar inmiddels is hij door de Nederlandse keuzeheer weer op scherp gezet. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de kerstdagen liet Ten Hag weten een professionele instelling te verwachten van Martínez.

“Ik begrijp goed dat Martínez erg ontroerd is na het winnen van de wereldtitel”, vertelde Ten Hag op de persconferentie. “Het is natuurlijk waanzinnig als je je land het WK bezorgt: het is het maximale wat je kan bereiken. Maar aan de andere kant moet Licha Martínez accepteren dat de Premier League op 27 december terugkeert. Natuurlijk proberen we voor iedereen een schema op maat te maken, maar alle spelers weten dat de competitie al snel van start gaat. Iedereen moet klaar zijn voor de herstart van de Premier League, hoe moeilijk het ook zal zijn", aldus de keuzeheer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afgelopen woensdag maakte The Telegraph al meer bekend over het ‘individuele programma’ waar Ten Hag het op de persconferentie nogmaals over had. Zo heeft de manager een Nederlandse lifecoach en een team van specialisten toegevoegd aan de technische staf van Manchester United. Lifecoach Rainier Koers moet ervoor zorgen dat de spelers van de nummer vijf in de Premier League zo optimaal mogelijk aan de tweede seizoenshelft beginnen.

Volgens The Telegraph vindt Ten Hag het heel belangrijk dat zijn spelers zo kort na het WK emotionele support krijgen. De krant geeft de verdedigers Raphaël Varane en Martínez als voorbeeld. De Franse verdediger rouwt om het verliezen van de WK-finale, terwijl zijn partner in de defensie van Manchester United in euforie verkeert vanwege het veroveren van de wereldtitel met Argentinië. Koers zal enkele trainingen per week van dichtbij observeren op trainingscomplex Carrington.