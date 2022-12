‘Papu’ Gómez deelt beelden met lichamelijke gevolgen van feesten in Argentinië

Zaterdag, 24 december 2022 om 17:09 • Mart van Mourik

Alejandro Papu Gómez heeft op Instagram beelden gedeeld van de lichamelijke gevolgen van de festiviteiten in Buenos Aires. De aanvallende middenvelder van Argentinië heeft aan enkele dagen feest een knalrode huid overgehouden en smeekt op de beelden om aloë vera. Bovendien lijkt het erop dat Papu een nieuwe tatoeage in zijn nek heeft laten zetten met drie sterren. Ook de tattoo lijkt verbrand te zijn. Eerder gaf onder meer ook Paulo Dybala al aan ‘helemaal kapot’ te zijn na enkele dagen feesten.