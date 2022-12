'Tite op straat beroofd; dader heeft opvallende boodschap voor ex-bondscoach’

Zaterdag, 24 december 2022 om 16:50

De voormalig Braziliaanse bondscoach Tite is zaterdag op straat beroofd, zo melden media in Brazilië. De 61-jarige oefenmeester maakte rond zes uur ‘s ochtends lokale tijd een wandeling in de wijk Barra da Tijuca, in Rio de Janeiro. Er zou tijdens de beroving een ketting zijn gestolen.

Terwijl de dader de ketting van Tite stal, zou hij ook hebben geklaagd over het voor Brazilië teleurstellend verlopen WK. De dader is naar verluidt nog niet gearresteerd. Tite stapte op als bondscoach van Brazilië nadat A Seleção in de kwartfinale van het WK werd uitgeschakeld door Kroatië.

Tite kreeg in juni 2016 de leiding over de Braziliaanse nationale ploeg. Hij zwaaide uiteindelijk 81 wedstrijden de scepter als keuzeheer van Brazilië. In totaal wist hij 61 duels te winnen, twaalf keer werd er gelijkgespeeld en zevenmaal verloren. Onder Tite slaagde Brazilië er echter niet in om grote prijzen te winnen. Op het WK in 2018 werd de nationale ploeg in de kwartfinale uitgeschakeld door België (1-2), terwijl de finale van de Copa América vorig jaar werd verloren van de kersverse wereldkampioen Argentinië (1-0).

Tite was contractueel nog tot 31 december van dit jaar verbonden aan de Braziliaanse ploeg. Na afloop van het verloren WK-duel met Kroatië bevestigde de oefenmeester echter dat het WK zijn laatste toernooi zou zijn en dat een contractverlenging niet tot de opties behoorde. “Dit was een pijnlijke nederlaag, maar ik heb er vrede mee. Het is het einde van een cyclus”, concludeerde hij op de afsluitende persconferentie.