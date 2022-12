‘Hakim Ziyech spreekt voorkeur uit voor terugkeer bij Ajax’

Zaterdag, 24 december 2022 om 16:05 • Noel Korteweg

Als Ajax met een concrete aanbieding aanklopt bij Hakim Ziyech, dan zou hij ‘het geweldig vinden’ om terug te keren. Een transfer naar Amsterdam heeft namelijk zijn voorkeur, zo meldt journalist Ben Jacobs van CBSS. Eerder was ook AC Milan concreet voor de 29-jarige spelmaker van Chelsea, maar die interesse zou inmiddels bekoeld zijn.

Ziyech kon onder voormalig manager Thomas Tuchel nauwelijks rekenen op een basisplaats bij de Londenaren en dat lijkt ook onder Graham Potter zo te blijven. De middenvelder annex aanvaller kwam dit Premier League-seizoen pas tot ruim honderdvijftig speelminuten, verspreid over vijf duels. Zowel Chelsea als de vijftigvoudig Marokkaans international sluiten daarom niet uit dat er in januari een einde komt aan de samenwerking.

Potter gaat naar verluidt na kerstmis in gesprek met de ex-Ajacied, die momenteel nog geniet van een vakantie na het historische WK met Marokko in Qatar. Jacobs meldt dat Ziyech dolgraag wil terugkeren bij Ajax als de Amsterdammers een bod doen, wat ze nog niet hebben gedaan. Milan was in de zomer concreet voor de spelverdeler, maar de salariseisen vormden echter een te groot struikelblok. Het gevraagde jaarloon van acht miljoen euro was Milan te gortig en daarna is het stil geworden.

Ziyech speelde tussen 2016 en 2020 ruim honderdvijftig wedstrijden voor Ajax, dat elf miljoen euro betaalde aan FC Twente om hem los te weken in Enschede. Met de Amsterdammers won de Marokkaan één landstitel, één Johan Cruijff-schaal en één TOTO KNVB Beker. Ruim twee jaar geleden ruilde hij Ajax in voor Chelsea, dat veertig miljoen euro voor hem over had. Ziyech wist echter nooit uit te groeien tot onbetwiste basisspeler op Stamford Bridge.