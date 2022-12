Kroos kan lachen om enorme tv-blunder: ‘Wist dat ik de schuld zou krijgen’

Zaterdag, 24 december 2022 om 15:59 • Jordi Tomasowa

Toni Kroos zal vreemd hebben opgekeken toen hij op de Spaanse televisie een van de teleurstellingen van het WK in Qatar genoemd werd. De 106-voudig international van Duitsland zette in juli 2021 een punt achter zijn interlandcarrière. Toch werd zijn naam door de Spaanse journaliste Cristina Cubero tijdens een uitzending van het Spaanse praatprogramma el Chiringuito de Jugones genoemd in een rijtje WK-spelers die teleurstelden.

Sabía que alguien me iba a echar la culpa?? https://t.co/kwPj6KPIO8 — Toni Kroos (@ToniKroos) December 23, 2022

“Ik wist dat iemand mij de schuld zou geven”, reageert Kroos lachend op Twitter. Duitsland kende een uiterst desastreus WK en keerde na de groepsfase al huiswaarts. Het eerste groepsduel met Japan werd verrassend met 1-2 verloren. Een gelijkspel tegen Spanje en zege op Costa Rica bleek uiteindelijk niet voldoende voor die Mannschaft, aangezien Spanje eveneens verloor van Japan, dat daardoor groepswinnaar werd in Groep E. Spanje stootte als nummer twee door tot de knock-outfase van het mondiale eindtoernooi.