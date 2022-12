Nicolai Jörgensen staat mogelijk voor verrassende rentree in de Eredivisie

Zaterdag, 24 december 2022 om 15:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:29

Nicolai Jörgensen keert mogelijk terug in de Eredivisie. De 31-jarige spits staat in de belangstelling van Sparta Rotterdam, zo meldt 1908.nl. Jörgensen werd in de zomer van 2016 gecontracteerd door Feyenoord en speelde uiteindelijk vijf seizoenen in De Kuip.

Sparta is naar verluidt op zoek naar een vervanger voor Mario Engels, die eerder deze maand transfervrij vertrok naar de Japanse tweededivisionist Tokyo Verdy. De Kasteelheren zouden in hun zoektocht zijn uitgekomen bij Jörgensen. De 39-voudig Deens international werd in 2016 door Feyenoord gekocht van FC Kopenhagen. Hij groeide in Rotterdam direct uit tot publiekslieveling, mede door zijn grote aandeel in het kampioenschap van 2017. Dat seizoen werd de spits topscorer van de Eredivisie met 21 doelpunten.

Niet lang daarop wilde Newcastle United liefst 17 miljoen euro neertellen voor Jörgensen, maar Feyenoord sloeg het aanbod af. Uiteindelijk speelde Jörgensen 151 wedstrijden in Rotterdam, waarin hij 58 keer wist te scoren. De spits vertrok in de zomer van 2021 uiteindelijk transfervrij naar Kasimpasa. De Turken wisten echter na een half seizoen genoeg en zwaaiden Jörgensen begin dit kalenderjaar uit.

De Deen keerde afgelopen zomer bij FC Kopenhagen terug op het oude nest, maar ook dit werd geen succes. Jörgensen kreeg van de clubleiding te horen dat zijn contract niet werd verlengd. Hij speelde negen duels voor de Deense topclub en wist daarin één goal te maken. Jörgensen is sinds juni transfervrij, al liet hij zich recent wel uit over een mogelijk volgende club. “Ik sta open voor de meeste dingen. Een mogelijkheid zou een overstap naar de Amerikaanse Major League Soccer kunnen zijn. Dat heb ik altijd al gewild."