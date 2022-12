Dortmund houdt naast Geertruida ook een andere Feyenoorder in de gaten

Zaterdag, 24 december 2022 om 14:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:20

Borussia Dortmund houdt naast Lutsharel Geertruida ook Justin Bijlow in de gaten, zo meldt Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International. De 24-jarige doelman van de Rotterdammers zou ‘al een tijd op de radar staan’ van die Borussen. Eerder kwam al naar buiten dat de Duitse topclub ook Geertruida op het lijstje heeft staan, al werd dat door de krant Ruhr Nachrichten later ontkent.

“Dortmund wordt zeker genoemd als club die interesse heeft in Geertruida”, begint Krabbendam. “Bijlow staat ook al een tijdje op de radar. Je weet niet wat er gaat gebeuren in de winterwindow. Het zal niet net zo druk worden als afgelopen zomer, maar je moet toch reageren als er wat gebeurt. Misschien moet Feyenoord ook wel vooruit investeren. Je bent nu koploper en hebt mogelijkheden om door te pakken.”

Bijlow maakte zijn debuut voor Feyenoord in 2017 en speelde sindsdien 105 wedstrijden voor de Rotterdammers. De goalie had lang last van tergend blessureleed, waardoor hij een groot deel van vorig seizoen aan zich voorbij moest laten gaan. Zo stond Ofir Marciano onder de lat in de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille, al was Bijlow wel op tijd hersteld om de finale te spelen.

De zesvoudig international van Oranje, die nog tot medio 2025 vastligt in De Kuip, is dus de volgende naam die valt in het Signal Iduna Park. Ruim twee weken geleden bracht 1908.nl naar buiten dat Geertruida eveneens in de belangstelling staat van Dortmund. Feyenoord en de verdediger zijn het nog niet eens geworden over een contractverlenging. De huidige verbintenis van Geertruida loopt nog door tot medio 2024, waardoor de Rotterdammers hem komende zomer moeten verkopen om nog wat aan de jeugdexponent te verdienen.