Emiliano Martínez krijgt de wind van voren: ‘Hij leek op een ordinaire clown'

Zaterdag, 24 december 2022 om 14:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:03

Graeme Souness heeft geen goed woord over voor Emiliano Martínez. De Argentijnse sluitpost zorgde tijdens en na afloop van de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk met zijn gedrag meerdere keren voor de nodige ophef. Souness is de volgende die zich kritisch uitlaat over Martínez. “Zijn er echt mensen die dit grappig vinden?", aldus de Schotse voetbalanalist.

Martínez liet zich tijdens en na afloop van de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk meerdere keren van zijn slechte kant zien. Zo probeerde de dertigjarige doelman van Aston Villa tijdens de strafschoppenserie Aurélien Tchouaméni uit zijn concentratie te halen door de bal weg te gooien. De middenvelder van Real Madrid bezweek uiteindelijk onder de druk en schoot de strafschop naast. Martínez werd door de FIFA uiteindelijk verkozen tot Beste Keeper van het WK. De doelman vierde de uitreiking van zijn individuele prijs echter op uiterst opmerkelijke wijze door de prijs, een gouden handschoen, in ontvangst te nemen en deze vervolgens voor zijn geslachtsdeel te houden.

“Er werd na de WK-finale veel gezegd en geschreven over het gedrag van Emiliano Martínez tijdens de strafschoppenserie”, schrijft Souness in zijn column voor de Daily Mail. “Ik kan die fratsen tot op zekere hoogte accepteren. Maar waar we het niet genoeg over kunnen hebben, is het onbeschofte gebaar dat hij maakte na het ophalen van zijn prijs als beste doelman van het WK. Zijn er echt mensen die zoiets leuk vinden?”, vraagt Souness zich af.

De voormalig profvoetballer van onder meer Liverpool is van mening dat Martínez zichzelf en zijn thuisland voor schut heeft gezet. “Hij zag eruit als een vulgaire clown. Als dat is waarvoor hij herinnerd wil worden… Ik kan van zijn keeperskwaliteiten als doelman voor Argentinië en bij Aston Villa genieten, maar dat hij denkt dat wat hij deed gepast was, is ongelooflijk”, aldus Souness. "Ik begrijp niet waarom hij besloot om dat voor ieders ogen te doen. Hij toont geen respect voor het gastland. Misschien kan het hem niets schelen. Dat beeld maakt nu helaas deel uit van de geschiedenis van de finale.”

Het obscene gebaar dat de doelman tijdens de ceremonie maakte, kwam hem op sociale media op veel kritiek te staan. Volgens Martínez was zijn viering vooral een reactie op de Franse supporters. "Ik deed het omdat de Fransen me aan het uitfluiten waren", zo liet hij weten tegenover de Argentijnse krant La Red. "Met die arrogantie moet je bij mij niet aankomen. Ik draag de wereldtitel op aan mijn familie. Ik kom uit een klein en bescheiden dorp. Op jonge leeftijd ging ik al naar Engeland.”