Luis Suárez bereikt mondeling akkoord en is ‘kerstcadeau’ voor fans

Zaterdag, 24 december 2022 om 14:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:04

Luis Suárez heeft een mondeling akkoord bereikt met het Braziliaanse Grêmio, zo melden verschillende media uit Zuid-Amerika. De 35-jarige aanvaller moest na zijn transfervrije vertrek bij Club Nacional op zoek naar een nieuwe werkgever en heeft die dus in Brazilië gevonden. Suárez gaat naar verluidt ruim 3,5 miljoen euro per jaar verdienen, wat hem tot de best betaalde speler van de club maakt. De Uruguayaan tekent voor twee seizoenen.

Grêmio wil Suárez graag rond kerst presenteren aan de supporters als 'kerstcadeau', al is de kans groot dat de deal pas na de feestdagen rondkomt. Het was lang onduidelijk waar de toekomst van de ex-Ajacied lag. Onder meer Cruz Azul en LA Galaxy zouden concreet zijn geweest, maar Grêmio lijkt er nu dus definitief met de doelpuntenmaker vandoor te gaan. De club promoveerde onlangs naar het hoogste niveau in Brazilië en wil daar nu met een grote naam als Suárez hoge ogen gaan gooien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een aantal bedrijven staan naar verluidt garant voor verschillende salarissen van spelers, waardoor Grêmio flink zaken kan doen op de transfermarkt. De promovendus haalde onlangs al Felipe Carballo binnen, met wie Suárez samenspeelde bij Nacional. Ook Lucas Leiva, die de kleedkamer van Liverpool met de Uruguayaan deelde, tekende afgelopen zomer bij Grêmio. De Série A begint weer in maart.

Het imposante rijtje clubs waar Suárez voor speelde kan dus uitgebreid worden met een Braziliaanse werkgever. De veelscorende spits begon zijn loopbaan bij Nacional, waarna hij via FC Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona en Atlético Madrid weer bij Nacional belandde. Tijdens zijn actieve loopbaan kwam hij tot 137 interlands voor Uruguay, waarin hij maar liefst 68 doelpunten maakte. Op het WK speelde hij in drie groepsduels mee.