Andries Noppert lijkt overstap naar Ajax definitief te kunnen vergeten

Zaterdag, 24 december 2022 om 13:40 • Guy Habets • Laatste update: 14:03

Andries Noppert lijkt de stap naar Ajax niet te gaan maken. Dat zegt Freek Jansen, clubwatcher namens Voetbal International. De keeper stond op het wensenlijstje van de regerend landskampioen, maar er zal voorlopig geen actie ondernomen gaan worden. Fabrizio Romano meldde vrijdag nog dat Gerónimo Rulli de eerste transferoptie voor Ajax onder de lat is.

Noppert ging als eerste doelman van Oranje mee naar het WK en keepte vijf wedstrijden, waardoor zijn status alleen maar is toegenomen. Ajax, dat een keeper zoekt, zette de goalie van sc Heerenveen dan ook op de wensenlijst. Daar lijkt het nu van teruggekomen te zijn. "Tot voor kort stond hij wel op de lijstjes, maar het is niet zo dat hij op één stond en dat Ajax direct met een koffer met geld naar het Abe Lenstra Stadion zou rijden", meldt Jansen in een video-item van Voetbal International.

Op de naam van Rulli kan Jansen niet reageren, maar volgens hem is het duidelijk dat Ajax een keeper gaat halen. "Dit is een dossier waar ze al jaren mee bezig zijn. Vanaf het moment dat Onana ging klooien met die pillen en geschorst werd. Ajax wil een keeper waren ze jaren op kunnen bouwen en dat is niet Jay Gorter. Die is jong, grillig, wil verhuurd worden en Ajax wil hem ook verhuren. Het ideale plaatje is een keeper van eind twintig en die zijn ze in Nederland, maar ook in het buitenland, aan het zoeken."

Trainer Alfred Schreuder kiest dit seizoen doorgaans voor Remko Pasveer, met Maarten Stekelenburg en Jay Gorter als back-up. Dat Ajax een nieuwe doelman zoekt is al langer bekend. Het Parool meldde onlangs dat sc Heerenveen minstens tien miljoen euro verlangt voor WK-ganger Andries Noppert. BILD bracht ondertussen naar buiten dat Alexander Nübel ook op het lijstje staat. Bayern München verhuurt hem dit seizoen aan AS Monaco.