Ronald Koeman en de KNVB leggen de lat voor Oranje heel erg hoog

Zaterdag, 24 december 2022 om 12:53 • Guy Habets

De KNVB en Ronald Koeman hebben bijzonder stevige doelstellingen geformuleerd voor het komende dienstverband van de trainer als bondscoach van het Nederlands elftal. Er moet een prijs gewonnen worden, zo heeft voetbaljournalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad begrepen. Daarmee wordt met name gedoeld op de wereldtitel in 2026.

Koeman, die spoedig aan zijn tweede periode als bondscoach van Oranje begint, neemt het stokje over van Louis van Gaal. Onder de Amsterdammer strandde het Nederlands elftal op het afgelopen WK in de kwartfinale en dat moet volgens de KNVB beter. "In het nieuwe beleidsplan tussen 2022 en 2026 heeft de bond opgenomen dat het een doel is om een prijs te winnen met Oranje", vertelt Wijffels tijdens de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

"Dat kan de Nations League van komende zomer zijn of het Europees kampioenschap in 2024, maar eigenlijk gaat het om wereldkampioen worden", verheldert de journalist even later. "Marianne van Leeuwen (directeur topvoetbal van de KNVB, red.) heeft in het sollicitatiegesprek met Koeman gezegd dat de doelstelling is om wereldkampioen te worden. Toen zei Koeman dat dat mooi was, omdat dat ook zijn doelstelling was. Die gaat er dus ook voor om het hoogste neer te zetten. Anders had hij niet aan de doelstelling van de KNVB voldaan."

In maart zal Koeman zijn selectie bekend gaan maken voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar. Drie maanden later staat de finaleronde van de Nations League op het programma. Spanje, Kroatië en Italië reizen dan af naar Nederland om de Final Four te gaan spelen en dat is meteen de eerste kans op eremetaal voor Koeman. In 2019 leidde hij Oranje ook naar de Final Four, maar toen werd de finale verloren van Portugal.