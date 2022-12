Argentijnen zijn Noppert dankbaar: ‘Toen ik dat zag, besloot ik te wisselen’

Zaterdag, 24 december 2022 om 12:20 • Guy Habets • Laatste update: 13:37

Lautaro Martínez stelt dat hij dankzij een beweging van Andries Noppert tijdens de strafschoppenserie tussen Nederland en Argentinië in de kwartfinale van het WK wist waar hij de beslissende penalty moest schieten. De spits van la Albiceleste en Internazionale had een plan, maar week van dat plan af door Noppert. Martínez schoot de bal in de andere hoek en bracht Argentinië zo naar de halve finale.

Martínez maakte dit WK geen onuitwisbare indruk in de spits bij Argentinië en werd gedurende het toernooi ook uit de basis verdrongen door Julián Álvarez van Manchester City, maar tegen Oranje schoot de aanvaller van Internazionale wel de beslissende strafschop tegen de touwen. Tijdens een perspraatje na het onthaal in Bahía Blanca, de geboorteplaats van Martínez, blikte hij terug op dat moment. "Ik wilde de bal eigenlijk in de andere hoek schieten", zo onthulde hij.

Noppert zorgde er echter voor dat Martínez toch voor de linkerhoek koos. "Toen de scheidsrechter floot en ik mijn aanloop nam, hield ik even in. Toen kon ik goed zien dat de keeper bewoog en besloot ik meteen om van hoek te wisselen. Gelukkig ging de keeper toen de verkeerde hoek in en vloog de bal erin." Noppert wist geen enkele strafschop te keren en keek alleen de inzet van Enzo Fernández naast.

In de aanloop naar de beslissende strafschop probeerden de nodige spelers van Oranje in het hoofd te kruipen bij Martínez. Denzel Dumfries, ploeggenoot van de aanvaller bij Internazionale, meldde zich en praatte tegen hem aan. "Ze probeerden het, maar ik was kalm en had zelfvertrouwen. Of ik het vervelend vond hoe de Nederlanders dat deden? Nee, dat gebeurt nou eenmaal in een wedstrijd. Soms doen wij dat ook. Je moet gewoon rustig blijven in zo'n situatie."