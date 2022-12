‘Toen lag Arne Slot in de spelersbus plotseling languit in het gangpad!’

Zaterdag, 24 december 2022 om 12:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:55

Bryan Linssen is voor de feestdagen weer even terug in Nederland. De ex-Feyenoorder tekende afgelopen zomer een miljoenencontract bij Urawa Red Diamonds in Japan, en zag dat ook zijn boezemvriend Jens Toornstra de deur achter zich dicht deed in De Kuip. Samen blikt het duo, dat zichzelf LiTo BV noemt, nog één keer terug op de historische Conference League-campagne van Feyenoord. “Arne Slot lag in de bus languit in het gangpad!”

De verloren finale tegen AS Roma (1-0) doet nog steeds pijn bij Toornstra, die na afloop zichtbaar geëmotioneerd was in Tirana. “Het was mijn enige kans om ooit een prijs in Europa te pakken”, begint de ex-aanvoerder van Feyenoord in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat was niet gelukt. Toen kwamen de tranen. Het was zo’n mooi seizoen in Europa, alleen ontbrak die beker daar in Tirana. Dat deed echt pijn.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Linssen is de finale nog niet vergeten. De spits kreeg een grote kans op de gelijkmaker, maar miste. “Ik denk daar nog een paar keer per week aan”, zegt hij eerlijk. “De beelden van de finale kan ik ook niet terugkijken. Het voelt niet als een gemis dat ik persoonlijk dat doelpunt in een finale niet kon maken. Het is puur dat we die beker niet hebben gewonnen. Roma wint die avond omdat het José Mourinho als trainer heeft, dat denk ik echt. Als we Roma in de halve finale hadden gehad, hadden wij gewonnen.”

Na de komst van Slot, die Dick Advocaat opvolgde in De Kuip, kwam langzaam het geloof weer terug bij Feyenoord. “Johan Derksen zette ons in een rijtje met Heerenveen en FC Utrecht. Dat we dat beeld helemaal hebben veranderd, was prachtig. Er waren mensen die zeiden dat ze na een wedstrijd alweer zo’n zin hadden in het volgende duel van Feyenoord”, gaat Linssen verder. Het tweetal begon het seizoen nog in de basis bij de Rotterdammers, maar uiteindelijk verloren ze de concurrentiestrijd en belandden ze op de bank.

Toornstra herinnert zich de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille (0-0) nog, waar Feyenoord stand hield en de finale bereikte. “Ik miste de thuiswedstrijd wegens een blessure, maar in het uitduel zat ik weer op de bank. Dat was meer om het team te steunen. Ook daar hadden we zoiets van: kom maar op, joh. We pakken jullie.” De voorbereiding op die wedstrijd liep allesbehalve vlekkeloos, daar de bus van Feyenoord in de file belandde en ruim een half uur te laat kwam. “Wat een wedstrijd was dat”, zegt Linssen. “De bus stond stil en ze begonnen stenen naar binnen te gooien. John de Wolf gilde: Liggen! En Slot lag languit in het gangpad, hahaha!”