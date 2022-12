Iraniërs in de ban van ‘kerstexecuties’; voetballer tussen zij die moeten vrezen

Veel Iraniërs vrezen dat het binnenlandse regime misbruik wil maken van Kerst om opgepakte demonstranten te kunnen executeren. Tussen hen zit ook voetballer Amir Nasr-Azadani, die tot voor kort uitkwam voor Iranjanvan FC in de Iraanse tweede divisie. Een bron dicht bij Nasr-Azadani weet dat er in de stad Isfahan een executieplatform is geïnstalleerd, deelt het Amerikaanse CNN. In totaal zouden minimaal 43 mensen moeten vrezen voor hun noodlot.

Het vermoeden heerst onder veel Iraanse families dat de overheid Kerst als afleidingsmanoeuvre wil gebruiken voor de reeks executies. Omdat het westen zo afgeleid zou zijn door de feestdagen, zouden die relatief rustig kunnen verlopen. Al minimaal twee demonstranten tegen de Iraanse Revolutionaire Garde hebben het met de doodstraf moeten bekopen. Een van hen werd publiekelijk opgehangen in de stad Mashhad.

Nasr-Azadani, een 26-jarige, momenteel clubloze verdediger, wordt verdacht van betrokkenheid in het doden van drie beveiligers. Twee van hen zijn vrijwillig lid van de Basij-militie, die onder leiding staat van het Iraanse regime. In Iran staat er de doodstraf op een dergelijke misdaad. Staatsmedia hebben al bevestigd dat Nasr-Azadani inderdaad tot de groep demonstranten behoort die aangeklaagd wordt vanwege zogeheten Baghi.

De situatie in Iran in het kort

Mensen in Iran gaan al maanden de straat op, na de dood van Jina Mahsa Amini in september. Zij droeg haar hoofddoek niet goed volgens de religieuze moraalpolitie en werd volgens ooggetuigen mishandeld. De woede die ontstond over haar dood leidde tot protesten tegen het streng-islamitische regime, die hard werden neergeslagen.