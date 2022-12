L'Équipe neemt een Nederlander op in sterrenelftal van het jaar 2022

Zaterdag, 24 december 2022 om 10:11 • Guy Habets • Laatste update: 10:56

De toonaangevende Franse sportkrant L'Équipe heeft het Elftal van het Jaar 2022 bekendgemaakt en daarin is plek voor een Nederlander. Virgil van Dijk is een van de vier verdedigers in het team en is niet alleen de enige Nederlander, maar ook de enige speler van Liverpool die het team heeft gehaald.

In het Elftal van het Jaar van L'Équipe worden spelers opgenomen die het afgelopen voetbaljaar in vorm waren. Van Dijk heeft indruk gemaakt op de rapporteurs, maar deed dat waarschijnlijk tijdens zijn wedstrijden voor Liverpool. Met Oranje haalde Van Dijk de kwartfinale op het WK, maar vervolgens miste hij in de strafschoppenserie tegen Argentinië de eerste strafschop. Ook kreeg hij gedurende het toernooi kritiek, met name van Marco van Basten.

Van Dijk staat in het elftal achterin met Josko Gvardiol, die namens Kroatië zijn doorbraak beleefde in Qatar en voorlopig nog bij RB Leipzig onder contract staat. Verder vormen Kyle Walker van Manchester City en Theo Hernández van AC Milan de achterhoede, die in de rug gesteund wordt door keeper Thibaut Courtois van Real Madrid. De Belgen leveren twee spelers voor het sterrenteam, want Kevin de Bruyne staat als een van de vier middenvelders opgesteld.

Verder is er op het middenveld nog plek voor Casemiro, die uitkomt voor het Manchester United van manager Erik ten Hag, Luka Modric van Real Madrid en wereldkampioen Lionel Messi. De tweekoppige voorhoede is Frans en wordt gevormd door Kylian Mbappé en Karim Benzema. Dat tweetal had op het WK ook samen kunnen spelen, ware het niet dat de Ballon d'Or-winnaar van Real Madrid vlak voor het toernooi geblesseerd raakte.

Het Elftal van het Jaar 2022 van L'Équipe: Courtois; Walker, Van Dijk, Gvardiol, Hernández; Messi, Modric, Casemiro, De Bruyne; Mbappé, Benzema.