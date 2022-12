Guardiola krijgt WK-gangers terug en schrikt: ‘Hij heeft nu overgewicht’

Zaterdag, 24 december 2022 om 09:35 • Guy Habets

Kalvin Phillips heeft voor ergernis gezorgd bij Manchester City en trainer Pep Guardiola. De 27-jarige middenvelder, die met de Engelse nationale ploeg mee was naar het WK, keerde met overgewicht terug bij the Citizens en werd vanwege die reden buiten de selectie gehouden voor het met 3-2 gewonnen League Cup-duel met Liverpool. Dat bevestigde Guardiola na afloop.

Phillips maakte samen met John Stones, Phil Foden en Jack Grealish onderdeel uit van de WK-selectie van bondscoach Gareth Southgate. Waar dat laatste drietal twee weken na de met 2-1 verloren kwartfinale tegen Frankrijk alweer in actie kwam, moest Phillips verstek laten gaan en dat had volgens Guardiola niets te maken met een blessure. "Hij is teruggekeerd bij de club met overgewicht", zo bevestigde de Spaanse manager na het League Cup-treffen met Liverpool.

"Kalvin had niet de juiste conditie om te trainen of om in wedstrijden in actie te komen voor ons", vervolgde Guardiola. "Ik weet niet waarom dat het geval is, maar dat was wel de reden van zijn afwezigheid. Vanaf het moment dat hij er wel klaar voor is, zal hij meteen spelen. We hebben hem heel hard nodig. Of ik teleurgesteld in hem ben? Dat blijft tussen hem en mij. We hebben het er nog over in een privégesprek."

Het incident past in de teleurstellende periode die Phillips tot nu toe beleeft in het Etihad Stadium. Afgelopen zomer werd de middenvelder voor ruim vijftig miljoen euro overgenomen van Leeds United, maar mede door blessureleed kwam hij pas 54 minuten in actie voor City. Phillips raakte wel op tijd fit voor het WK en speelde daar in twee wedstrijden mee namens de Engelsen, maar keerde vervolgens dus niet wedstrijdfit terug.