Ten Hag slaat gewichtige slag en voorkomt vertrek van belangrijk viertal

Zaterdag, 24 december 2022 om 09:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:27

Marcus Rashford, Luke Shaw, Diogo Dalot en Fred hebben hun aflopende contracten bij Manchester United met een jaar verlengd. Dat bevestigt Erik ten Hag aan de videoafdeling van the Red Devils. Met name de toekomst van Rashford was de afgelopen tijd onderwerp van gesprek, daar Paris Saint-Germain de 25-jarige aanvaller maar wat graag naar het Parc des Princes wilde halen.

The Athletic meldde dinsdag al dat de verlengingen van het viertal binnen afzienbare tijd bekendgemaakt zouden worden. Ten Hag mag nu zelf het heuglijke nieuws delen. "Ja, ik kan het bevestigen", vertelt hij aan MUTV. "Daar zijn we erg blij mee, omdat het de goede kant opgaat met het team en die spelers daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Ik weet zeker dat het goede beslissingen zijn", aldus de oefenmeester.

Met name Rashford en Dalot zijn mits fit vrijwel zeker van een plek op het startformulier van Ten Hag. Shaw wedijvert met Tyrell Malacia op de linksbackpositie, terwijl Fred zich probeert te bewijzen als een van de twee centrale middenvelders. Paris Saint-Germain maakte er al geen geheim van Rashford te willen binnenhalen als deze niet wilde verlengen. Dat leek ook nog allerminst zeker, daar het jeugdproduct van United op Twitter onlangs nog ontkende dicht bij een nieuwe verbintenis te zijn.

Ook is United nog altijd in gesprek met David de Gea over een nieuwe verbintenis. Voorwaarde voor de Engelse grootmacht is dat de sluitpost bereid is genoegen te nemen met een lager salaris. Volgens Marca strijkt De Gea op jaarbasis zo'n 19,5 miljoen pond op, omgerekend meer dan 22 miljoen euro. Dat maakt hem sinds de uittocht van Cristiano Ronaldo de best betaalde speler op Old Trafford. The Athletic weet dat De Gea openstaat voor een eventuele salarisverlaging.