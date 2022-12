Marokkaanse WK-sensatie bevestigt vertrekwens; Napoli ‘op poleposition’

Zaterdag, 24 december 2022 om 08:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:08

Azzedine Ounahi hoopt nu of in de zomer te vertrekken bij Angers. De 22-jarige middenvelder speelde een geweldig WK met Marokko, waardoor de geïnteresseerde clubs in de rij zijn komen te staan. Ounahi bevestigt op de website van zijn broodheer dan ook dat hij hoopt een stap te maken, al weet hij toch niet waarnaartoe.

De zeventienvoudig Marokkaans international was voor afgelopen WK nog een relatief onbekende voor de neutrale voetbalkijker. Ounahi wist zich namelijk in de eerste seizoenshelft niet te onttrekken aan de sportieve malaise bij Angers, dat na vijftien speelronden hekkensluiter is in de Ligue 1. In Qatar ontpopte Ounahi zich echter als een van de uitblinkers van zijn land. Met hem als belangrijke spil op het middenveld schopte Marokko het tot de halve finale, wat ook in het buitenland niet onopgemerkt bleef.

Mundo Deportivo meldde al dat Barcelona Ounahi's naam had opgeschreven als eventuele concurrent voor Frenkie de Jong, terwijl het Franse RMC Sport zeker wist dat Napoli op poleposition lag om hem deze winter binnen te halen. Internazionale en Olympique Marseille zouden ook geïnteresseerd zijn, maar vanwege uiteenlopende redenen achter het net vissen. In Engelse media werd Leicester City nog aan het rijtje belangstellenden toegevoegd.

Hoewel Ounahi op de website van Angers geen voorkeursclub uitspreekt, bevestigt hij wel zijn vertrekwens. Of hij in januari al verkast of dat pas in de zomer doet, weet hij echter nog niet. "Ik weet het nog niet. Ik wacht op de aankomende dagen en weken om de juiste keuze te maken. Het sportieve project is het belangrijkst, dat heb ik de voorzitter verteld. Ik heb geen favoriete competitie of bestemming. Als het sportieve project klopt, ga ik", aldus de midenvelder.