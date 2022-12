Mark van Bommel: ‘Marc Overmars zei alleen maar: ‘Nee, dat doe ik niet’’

Zaterdag, 24 december 2022 om 07:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:02

Mark van Bommel is zeer te spreken over de samenwerking met Marc Overmars. Laatstgenoemde haalde Van Bommel afgelopen mei naar België om hoofdtrainer te worden van Royal Antwerp. Van Bommel prijst in gesprek met de Telegraaf onder meer de sociale vaardigheden van zijn technisch directeur, en vertelt daarin tevens over een belangrijke mediales die hij van Overmars meekreeg.

Bijna twee maanden na Overmars' veelbesproken exit bij Ajax stelde Antwerp de oud-linksbuiten aan als technisch bevelhebber. Een van zijn eerste taken was het aanstellen van Van Bommel, die eind mei een handtekening zette onder een tweejarig contract. Het recente verleden van Overmars vormde daarbij geen belemmering, beaamt de 45-jarige oefenmeester. "Marc heeft er kijk op hoe een staf moet zijn samengesteld. Daar heb ik hem op vertrouwd."

Van Bommel voelt de rugdekking van zijn landgenoot, wat zijn dienstverband in Antwerpen al een stuk prettiger maakt dan bijvoorbeeld zijn vorige klus bij VfL Wolfsburg. "We weten waar we samen aan begonnen zijn. Het is niet zo dat ik garanties heb, maar ik vind het belangrijk dat we alles openlijk met elkaar kunnen bespreken. Marc ziet bijna alle trainingen en praat ook veel met spelers. Tijdens ons eerste onderhoud kreeg ik een heel goed gevoel. Marc stuurde mij een bericht: ’Heb je zin in een voetbalgesprek?’. Ik stuurde terug: ’Ja, is goed’. Hij zei alleen: ’Vanavond’. Toen hebben we direct over heel veel dingen gesproken", blikt Van Bommel terug.

Niet in de laatste plaats leerde de Maasbrachter een belangrijke les van Overmars over hoe hij met de media moet omgaan. Van Bommel is zich tegenwoordig mede vanwege zijn collega een stuk bewuster van wat voor stress dat zich mee kan brengen. "Ik vroeg hem (Overmars, red.) een keer of hij iets had gelezen in de krant. Volgens mij ging het over een olietanker. Marc zei alleen maar: 'Nee, ik lees niets'. Dat heb ik wel deels overgenomen. Als ik nu de Telegraaf-app open, scan ik het nieuws op de voorpagina, maar switch ik zelden nog naar de sportsectie. Want soms gaan dingen toch in je hoofd zitten. Je moet niet alles willen weten. Dat geldt zowel voor wat er in de media staat, als wat er op de club gebeurt."

Van Bommel kende een bliksemstart in Antwerpen en verloor in de eerste negen competitiewedstrijden geen enkel punt. Daarna volgde echter een reeks van drie nederlagen op rij, waardoor the Great Old zich na zeventien speelronden op plek drie terugvindt in de Jupiler Pro League. Afgelopen dinsdag rekende Antwerp nog overtuigend af met Standard Luik in Croky Cup-verband: 4-0. Na de kerstdagen staat er een uitduel met Westerlo op het programma.